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Spor

'Quaresma hızlı ve klas'

03 Eylül 2008 03:00

Inter başkanı Massimo Moratti, yeni transfer Quaresma’yı överken, takımının Cumartesi günü Sampdoria maçındaki performansını değerlendirdi. 

Uzun uğraşlar sonucu, Inter teknik direktörü Jose Mourinho’nun isteği üzerine Ricardo Quaresma’yı yüksek bir bonservis bedeli karşılığı transfer eden Massimo Moratti, eski Portolu oyuncuyu takıma getirdiği için oldukça mutlu.

“Quaresma kanatlara hız ve klas getirecek” diyen Moratti, sözlerine şöyle devam etti:

“Figo ve Mancini’nin yanında başka bir silahımız oldu. Umarım etkili olacaktır”

Ayrıca Inter’in haftasonu Sampdoria deplasmanında aldığı 1-1 lik beraberliği değerlendiren başkan, “Zor bir maçtı, şu an negatif düşünmeye gerek yok” dedi.

“İlk yarıda iyi oynadık, fakat ikinci yarı performansımız düştü. İtalyan Ligi oldukça zor”

Moratti, başkanlığa ilk geldiği senelerde çok fazla para harcayıp harcamadığı sorulması üzerine gülerek, “Olmamasını dilerdim” dedi. Inter, bu haftasonu Pazar günü San Siro’da, geçen hafta Genoa karşısında kazanan Catania’yı konuk edecek.

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