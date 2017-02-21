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Spor

Quaresma, Hapeol Beer - Sheva maçında yok

Şenol Güneş'in Galatasaray derbisini düşünerek Q7'yi riske etmeyeceği öğrenildi

21 Şubat 2017 13:23

Akhisar maçında sol dizine aldığı darbeler nedeniyle hafif şekilde sakatlanan Ricardo Quaresma, UEFA Avrupa Ligi’nde Hapoel Beer Sheva ile perşembe günü oynanacak karşılaşmada dinlendirilecek. Teknik Direktör Şenol Güneş, Galatasaray derbisine saklayacağı Portekizli yıldızı, Avrupa sınavında riske etmeyecek.

Güneş’in, Quaresma’nın yanı sıra Atiba ve Gökhan Gönül gibi son dönemde çok maç oynayan bazı isimleri de dinlendirmeyi düşündüğü belirlendi. Necip, Gökhan İnler ve Tolgay’ın perşembe günü ilk 11’de yer almaları bekleniyor.

Zirveyi seviyor

Beşiktaş, Süper Lig’de son 2 sezonda en çok zirvede yer alan takım oldu. Geçen sezon 29 hafta liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlılar, bu sezon da 6 hafta rakiplerinin önünde yer aldı. Kartal son 2 sezondaki 55 haftanın 34’ünde liderlik koltuğunu kimseye kaptırmadı.

Günün pozu

Akhisar maçında müthiş bir gole imza atan Anderson Talisca dün de çok keyifliydi. Tesislerdeki kartal heykeliyle selfie yapan Brezilyalı yıldız fotoğrafı sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

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