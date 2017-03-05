"Quaresma gereksiz kart görmemek için de bir uyarı dövmesi yaptırsın!"

Lider Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçında sarı kart görerek bir sonraki maçta cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'yı eleştiren Hürriyet yazarı Ali Ece, "Naçizane önerim, hâlihazırda enteresan dövmeleri olan Portekizli kanat harikasının bir de gereksiz kart görmemek için bir uyarı dövmesi yaptırması! Mümkünse altına da 'Frikikleri Talisca’ya bırak, keyfine bak' yazdırmalı!" dedi.

Ali Ece'nin Hürriyet'te yayımlanan yazısı şöyle:

Tam da, “Karaman’ın planı tuttu, Beşiktaş’ı durdurdu” diyorduk ki, Beşiktaş’ın sol beki ortaladı, sağ beki golü attı.

Ligde 14 ay aradan sonra ilk golünü atan Gökhan, ilk yarıda savunmada da çok kritik iki müdahaleye imza attı. Adriano da bir kez daha kanat bekinde görevliyken ekstra oyun kurucu edasıyla oynamanın takıma neler katabileceğini sergiledi. Adriano, her iki ayağının yanı sıra top ayağındayken beyninin her beş lobunu da kullanabilen özel bir oyuncu.

İlk yarıda fiziksel açıdan çok zorlu bir kapışma vardı. Kemik sesleri, yarılan kaşlar, akan kanlar derken Gökhan ile Quaresma ligde cezalı duruma düştü. Gökhan’ınki %51 pozisyon icabıydı ancak Quaresma sinirine yenilip itirazdan gördü. Hâlbuki Beşiktaş’ta mevkisel açıdan orijinal alternatifi olmayan tek oyuncu Quaresma. Bu kadar verimli oynarken bu cezayı almamak için her şeyi yapmalıydı. Naçizane önerim, hâlihazırda enteresan dövmeleri olan Portekizli kanat harikasının bir de gereksiz kart görmemek için bir uyarı dövmesi yaptırması! Mümkünse altına da “Frikikleri Talisca’ya bırak, keyfine bak” yazdırmalı!

Oğuzhan ders almış

Oğuzhan, bu dövüşle karışık oyunda başka bir role büründü. İlk 45 sonunda Beşiktaş’ın en çok mesafe kat eden oyuncusu Oğuzhan’dı. Fenerbahçe maçından farklı olarak gerilim hattına kapılıp tekniğini heba etmedi, Atibavari şekilde ekstra koşarak gerilimi oyun enerjisine dönüştürdü. Bu ekstra koşular Beşiktaş’ın daha çok topa sahip olup daha akıcı oynamasında kilit rol oynadı.

2. yarı Beşiktaş topa yine iyi hükmetti ancak son vuruşlar ve paslarda hatalar yaptı. Oyuncular ve teknik heyet, maç bitmeden Olympiakos maçını düşünmeye başlayınca son dakikalarda Rize tehlikeli pozisyonlar da buldu. Sonuçta Beşiktaş ilk golü attığı son 53 maçın 45’ini kazanmış oldu. 1-0’ı bu kadar iyi oynamak çok güzel ancak daha farklı kazanabileceğin maçın sonunda zor anlar yaşamak bir o kadar kötü.