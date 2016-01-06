Quaresma: Böyle gidersek şampiyon oluruz

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, Antalya kampında düzenlenen basın toplantısında şampiyonluk mücadelesiyle ilgili olarak "Galatasaray da bu yarışın içinde" dedi. Quaresma, "İlk yarıdaki performansımızı ikinci yarıda da gösterirsek şampiyon oluruz" şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Kampı değerlendirerek sözlerine başlayan Ricardo Quaresma, "Güzel bir kamp döneminden geçiyoruz. Ligin ikinci yarısında liderliğimizi devam ettirmek istiyoruz ve güç depoluyoruz. Yorgunluk önemli değil. Ligin ikinci yarısını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Portekizli oyuncu, "Liderlik koltuğunda oturduğumuz için çok mutluyuz. Bu yarış büyükler arasında olacak. Galatasaray da yarış dışında değil. Zor bir yarış olacak ve son haftaya kadar devam edecek. Biz başladığımız gibi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Takımın en golcü ismi Mario Gomez'e de parantez açan Ricardo Quaresma, "Mario Gomez yıldız ve çok büyük bir oyuncu. Özel bir oyuncu. Onunla oynamak benim için büyük bir zevk. İlla ki bir süper kahramana benzetecek olursak ona Süper Mario' diyebiliriz" yorumunu yaptı.

Takımdaki havanın çok iyi olduğunu kaydeden Quaresma şöyle devam etti:

"Çok fazla yetenekli oyuncu var. Onlarla birlikte oynamak bana zevk veriyor. Oyundan çıkarken benim de kontrol edemediğim tepkiler oluyor. Ben sahada olmak istiyorum; takımıma daha fazla yardımcı olmak istiyorum. Kesinlikle tepkilerimin hiçbiri kasıtlı değil. Taraftarın ve oyuncuların bana gösterdiği güvenden dolayı çok mutluyum. Her gün bu takım için daha fazla mücadele etmem gerektiğini biliyorum. bu bende baskı yapıyor ama bundan da mutluyum."

Futbolun zaman içerisinde gösterdiği değişime ayak uydurmaya çalıştığını söyleyen Quaresma, "4 sene öncesinden farklı oynuyoruz. Ben de zaman içinde futbolumda değişiklikler yaptım. Bir taraftan da kendi özelliklerim var. Hocamın da benden beklediği takım için göstermem gekeren özellikler var. Yeri geldiğinde çalım atıyorum ve bunu saha içinde uyguluyorum. Takım menfaati için takım oyunu oynamam gerekiyorsa buna da uyum sağlamam gerekiyor" diye konuştu.

"Beşiktaş'ın şampiyonluk yolunda en çok ihtiyaç duyacağı şey nedir?" sorusunu ise Portekizli yıldız, "Şampiyonluk şansımız çok yüksek. Bence Türkiye'nin en büyük takımıyız. İlk yarı boyunca çok iyi maçlar çıkardık. İkinci yarıda da bu mücadeleyi sürdürmemiz gerekir. İlk yarıda çok büyük mücadele örneği gösterdik, ikinci yarıda da bunu sürdürmemiz lazım. Bunu sürdürdüğümüzde şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi olacağız" ifadeleriyle yanıtlayarak şampiyonluk yarışı için iddialı konuştu.