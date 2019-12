-QUARESMA: BEŞİKTAŞ FAYDALI OLDUĞUMU HİSSETTİRDİ MADRİD (A.A) - 18.10.2010 - Şenhan Bolelli - Beşiktaş'ın Portekizli yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Portekiz'in Publico gazetesinde yer alan demecinde, "Beşiktaş, ihtiyacım olanı, faydalı olduğumu hissettirdi" dedi. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde bu perşembe Porto'ya karşı yapacağı maçta sakatlığından dolayı oynayamayacak olan Quaresma, siyah-beyazlı takımı seçtiği için çok mutlu olduğunu bir kez daha dile getirdi. Barcelona'da olduğu 2003-2004 sezonunu gençlik ve tecrübesizlikten dolayı iyi değerlendiremedeğini, ancak artık 27 yaşında "daha hazır ve güçlü" bir futbolcu olduğunu vurgulayan Quaresma, şimdilik Portekiz'de futbol oynamayı düşünmediğini kaydetti. Tedavisini Portekiz'de sürdüren Quaresma, Portekiz Milli Takımı doktoru kontrolünde yapılan son testte, sağ bacak arka adalesinde yırtık olduğunun kesinleştiğini ve bu yüzden iyileşmesinin toplamda 4 ya da 5 hafta alacağını kaydetti. Kasım ayında Beşiktaş'ın Porto'da oynanacağı maçta forma giymeyi umduğunu söyleyen Quaresma, "Porto'da 4 mutlu yılım geçti, çok şeyler kazandım ve elbette ki o maça çıkmak benim için biraz garip olacak. Porto her zaman sevgi duyduğum bir kulüp. Ama ben profesyonel bir futbolcuyum, duygusallığı bırakıp takımım için en iyisini yapacağım. Takımım için çok önemli bir maç olacak ve ona yardım etmek benim zorunluluğum" ifadelerini kullandı. Öte yandan, İnter'de çok zor bir dönem geçirdiğini, teknik direktör Jose Mourinho dışında İtalyan kulübündeki kimsenin kendisini istemediğini anlatan Quaresma, "İhtiyacı olan her şeyi Beşiktaş'ta bulduğunu" vurguladı. Özel hayatına ilişkin İtalyan basınından çok eleştiri aldığının hatırlatılması üzerine ise Quaresma, "Basının baskısı asla beni korkutmadı. Eğer korkutsaydı, sizi her yerde izleyen ve asla görmediğim şekildeki bir taraftar grubunun olduğu Türkiye'de ne yapardım bilemiyorum. Futbolda, Türkiye'deki kadar baskının hiçbir yerde olduğunu sanmıyorum. Ama bu beni asla korkutmadı. Mourinho bir televizyonda benim İnter taraftarından çekindiğini söylemişti. Bu doğru değil. Taraftar asla beni korkutmaz. Ben gerçekten İnter'de hayatımın zor bir dönemini geçirdim ve orada ihtiyacım olan yardımı asla görmedim" değerlendirmesinde bulundu.