-QUARESMA: ''BEŞİKTAŞ EN İYİ SEÇİM'' MADRİD (A.A) - 15.10.2010 - Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, Portekiz'deki TV1 televizyonuna yaptığı açıklamada, ''Beşiktaş hayatımdaki en iyi seçim oldu'' dedi. Beşiktaş'a geldikten sonra ilk olarak ''İnter'de kaybettiklerini yeniden kazanmak istediğini'' vurgulayan Quaresma, ''Neşemi, güvenimi, mutlu olmayı yeniden kazanmak istiyordum. Bunlara sahip oldum ve artık sadece Beşiktaş'ın kupalar kazanmasına yardımcı olmak istiyorum'' açıklamasında bulundu. Portekizli futbolcu, transfer döneminde İspanya'nın Atletico Madrid takımıyla da adının anıldığının hatırlatılması üzerine, ''Ben Beşiktaş'ı seçtim, çünkü burada daha mutlu olacağımı hissettim. Sonuçta karar vermesi gereken bendim ve kendim için karar verdim. Samimi olarak söyleyebilirim ki, hayatımdaki en iyi seçim oldu'' şeklinde konuştu. Quaresma, Türkiye'yi de sevdiğini, insanların kendisine saygı ve sevgi gösterdiğini, güven verdiğini vurgulayarak, ''Türkçe çok zor. Her sabah kulübe girerken 'merhaba' diyorum. Bir de 'afiyet olsun' demeyi biliyorum. Çünkü her zaman açım!" dedi. İstanbul'a ilk geldiğinde taraftarların karşılaşmasından çok etkilendiğini dile getiren Quaresma, ''Bu şekilde karşılanacağımı beklemiyordum. Bana, çok insan gelecek dediklerinde bir şaka sandım. Uçaktan indikten sonra o kadar çok insanı görünce inanamadım. Çok heyecanlı oldu. Hissettiklerimi bile anlatamadım. Söyleyeceğim tek şey, değerime inanan insanların olduğunu hissetmek beni mutlu ediyor'' ifadelerini kullandı. -''HER ŞEY İSTEDİĞİM ŞEKİLDE''- 2007'de Porto formasıyla Beşiktaş'a karşı oynamasına rağmen siyah beyazlı taraftarların kendisini coşkuyla karşılamasından büyük mutluluk duyduğunu kaydeden Quaresma, şöyle konuştu: ''Benim için biraz garip oldu ama taraftarların futboluma hayran olduklarını hissedince kendimi mutlu hissettim. Benim onlara karşı tavrım hoşlarına gitti. Taraftarlar, Türkiye'ye gitmemde bana güç verdi. Yurt dışında oynadığım tüm kulüplerde, kendimi evimde hissettiğim ve en çok mutlu olduğum yer şüphesiz burası. Her şey istediğim şekilde gerçekleşiyor.'' Bu arada Querasma, Portekiz'e ilerideki dönemlerde futbol oynamak için dönebileceğini, ancak şimdi düşünmediğini kaydetti. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi olan ve 2004-2008 yılları arasında formasını giydiği Porto'yu bu sezon Portekiz liginde şampiyonluğu kazanmaya en büyük aday olarak gösteren Quaresma, ''Güçlü ve kulübün alışık olduğu, kupalar kazandığı günlere tekrardan dönme arzusunda bir takım. İçten bir şekilde Porto'nun çok iyi olduğuna inanıyorum ve böyle de olmaya devam etmesini diliyorum'' dedi.