Quaresma - Talisca ortaklığı ile gelen 6 puan  

Ali DANAŞ-İSTANBUL-DHA

Beşiktaş, Süper Lig\'in 19. haftasında Kasımpaşa\'yı 2-1 yenerek zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Siyah Beyazlılar, geçen hafta olduğu gibi Talisca\'nın golleri ile sonuca gitti. Antalyaspor karşısında 1-0 geriye düşen takımına 2 gol atarak galibiyet yaşatan ve 3 puan kazandıran Brezilyalı yıldız, Kasımpaşa karşısında da 2 gol attı ve 3 puanın kazanılmasında başrol oynadı.

Ligin ilk yarısını durgun geçiren Talisca, Kasımpaşa,Trabzonspor ve Göztepe maçlarında 1\'er gol atarak toplam 3 golde kalmıştı. İlk yarıda attığı gol sayısını 2 maçta geçen genç yetenek Beşiktaş\'a toplam dört gol ve 6 puanlık bir katkıyı şimdiden sağlamış durumda. Talisca\'nın yükselen performansı başta teknik direktör Şenol Güneş olmak üzere yönetim ve taraftarları fazlasıyla sevindiren bir gelişme ve formunun bu şekilde devam etmesi tüm camianın en büyük dileği.

Talisca\'nın yanı sıra son iki maçta 3 asist yapan Ricardo Quaresma da iki maçta alınan 6 puanda önemli bir paya sahip.

Ligin ilk devresinde 17 maçta 2 asist 1 gol ile eleştiri oklarını üstüne çeken Portekizli yıldız, Antalyaspor ve Kasımpaşa maçlarında yaptığı 3 asist ile galibiyette pay sahibi oldu. Çok fazla orta yaptığı için eleştirilen Quaresma, son iki maçtaki ortaları ile \'Quaresma boşuna mı orta yapıyor yoksa yaptığı ortaları değerlendiren oyuncu mu yoktu\' sorusunu da akıllara getirmişti. Şampiyonlar Ligi maçlarında da Talisca\'ya 2, Cenk Tosun\'a 1 gol attıran Quaresma\'nın ortalarına Negredo\'nun henüz tam alışamadığı iyiden iyiye görülmeye başlanacak gibi. Antalyaspor maçından sonra dün akşamı da boş geçiren Negredo\'nun gol atamaz ise önümüzdeki süreçte fazlasıyla tartışılacağı da net görünüyor.