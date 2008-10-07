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Dünya

Qantas türbülansa girdi: 40 yaralı

Avustralya havayolları şirketi Qantas'a ait A330-300 tipi yolcu uçağının türbülansa bağlı olduğu sanılan ani irtifa kaybı sonucu 40 yolcu yaralandı.

07 Ekim 2008 03:00

Avustralya havayolları şirketi Qantas'a ait A330-300 tipi yolcu uçağının türbülansa bağlı olduğu sanılan ani irtifa kaybı sonucu 40 yolcu yaralandı.

Qantas'tan yapılan açıklamada, Singapur-Perth seferini yapan uçağın havada irtifa kaybetmesinden sonra Avustralya'nın Learmonth kentindeki havalimanına acil iniş yaptığı kaydedildi.

303 yolcu ve 10 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın havada ani düşüşüne neyin sebep olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte uzmanlar türbülans etkisi üzerinde duruyor.

ABC radyosu, 10 kişide kırık ve kesik yaralarının bulunduğunu, diğerlerinin ise hafif yaralandığını duyurdu.

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