Qantas türbülansa girdi: 40 yaralı

Türbülansın etkisini azaltan sistem yolda

Qantas'tan yapılan açıklamada, Singapur-Perth seferini yapan uçağın havada irtifa kaybetmesinden sonra Avustralya'nın Learmonth kentindeki havalimanına acil iniş yaptığı kaydedildi.303 yolcu ve 10 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın havada ani düşüşüne neyin sebep olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte uzmanlar türbülans etkisi üzerinde duruyor.ABC radyosu, 10 kişide kırık ve kesik yaralarının bulunduğunu, diğerlerinin ise hafif yaralandığını duyurdu.