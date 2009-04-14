Qantas, 1750 kişiyi işten çıkartıyor

Avustralya havayolu şirketi Qantas, küresel ekonomik krizi sebep göstererek 1750 çalışanı ile yollarını ayıracağını duyurdu.



Qantas'tan bugün şok bir açıklama yapıldı. Qantas'ın dünyayı etkisi altına alan ekonomik krizi sebep göstererek bünyesindeki 500 yönetici ile 1250 çalışanını işten çıkaracağı öğrenildi. Qantas bu yıl için 800 milyon dolarlık bir kesintiye gitmeyi amaçlıyor.



Qantas'ın kemer sıkma politikası sadece işçi çıkartmalarla da sınırlı olmayacak. Kendilerine ait 10 uçağı da satışa çıkaracaklarını söyleyen yetkililer filolarına katmayı düşündükleri Airbus A380'lerinde alımını durdurduklarını açıkladılar.



Qantas CEO'su Alan Joyce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarında da yüzde 5'lik bir kesintiye gideceklerini söylerken ``Ne yazık ki, ekonomik koşullar hızla küçülüyor bu da personel üzerinde doğrudan etkiye sahip'' açıklamasında bulundu.



Yaşanan gelişme üzerine Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Julia Gillard iş kayıpları ilgili olarak, ``Çok tatsız haber'' yorumunda bulundu. Gillard, hükümet olarak işlerinden ayrılmak zorunda kalacak olan Qantas personeli için endişeli olduklarını söyledi.

