-Q7 VE ÇETESİ İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 02.01.2011 - Beşiktaş taraftarının ''Q7 ve Çetesi'' lakabını taktığı ve siyah-beyazlı takımın ara transferde kadrosuna kattığı Portekizli yıldızlar Simao, Almeida ve Fernandes İstanbul'a geldi. Bu futbolculara Quaresma da eşlik etti. Siyah-beyazlı takımın yeni transferleri ile Beşiktaş Futbol Komitesi Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu'nu taşıyan ve öğle saatlerinde Portekiz'den hareket eden özel uçak, Lizbon'daki kötü hava şartları nedeniyle İstanbul'a beklenenden yaklaşık üç saat gecikmeli geldi. Beşiktaş'ın diğer Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma da aynı uçakta yer aldı ve futbolcuları Beşiktaş Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı ile 2 bine yakın taraftar karşıladı. Taraftarların büyük ilgisi nedeniyle Atatürk Havalimanı'nda izdiham yaşandı. Beşiktaş ilçesinden kalkan üç otobüsün yanı sıra metroyu kullanarak havalimanına akın eden taraftarlar, futbolcuların gelişinden saatler önce coşkulu bir şekilde karşılamaya hazırlandı. Daha önceki futbolcu karşılamalarında yaşanan izdihamın ötesinde bir durum yaşandı, taraftarların zorlaması nedeniyle havalimanı kapılarından birinin camı kırıldı. Özel güvenlik elemanları kapıyı kapatıp, taraftar girişini engellemeye çalışırken, kırılan camın düşmemesi için arka kısımdan destek verdi. Daha sonra müdahale eden polis, taraftarları o bölümden uzaklaştırdı. İki bine yakın taraftarın hazır bulunduğu karşılamada futbolcular, çıkış salonunda ilerlemekte büyük sıkıntı yaşadı. Aprondan önce yönetici Serdal Adalı ve Ricardo Quaresma çıkarken ardından ilk olarak Fernandes görüldü. Daha sonra Simao ve Almeida çıkarak kendilerini bekleyen araçlara bindi. -FUTBOLCULARDAN BAŞARI SÖZÜ- Beşiktaş'ın yeni oyuncuları Simao, Almeida ve Fernandes, havalimanında yaptıkları ilk açıklamalarda başarı sözü verdi. Siyah-beyazlı taraftarların havalimanındaki coşkusundan çok heyecanlandığını aktaran Fernandes, ''Taraftarlara bunun karşılığını verebilmek için elimden geleni yapacağım'' derken Simao, ''Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Hepimiz takımımız için en iyisini yapmaya çalışacağız'', Almeida ise ''Elimizden gelenin en iyisini yapacağız'' ifadelerini kullandı. -GÜVENLİK ÖNLEMLERİ YETERSİZ KALDI- Beşiktaş'ın üç yeni transferini birden getirmesi nedeniyle yaşanan izdiham yüzünden Atatürk Havalimanı'nda güvenlik önlemleri yetersiz kaldı. Havalimanına girmelerine izin verilmemesine rağmen, çok sayıda Beşiktaşlı taraftar içeri girmeyi başardı. Emniyet güçleri ve özel güvenlik elemanlarının bir koridor oluşturup, oyuncuların buradan çıkmasını sağlama çabaları yetersiz kaldı. Futbolcular pasaport kontrolü sonrası bir süre bekletildi ve tek tek çıkış kapısına yönlendirildi. Sporcuların rahat yürüyebilmeleri için güvenlik güçleri zaman zaman taraftarları iterek yol açmaya çalıştı ve bu nedenle havalimanı içinde kısa süreli arbedeler yaşandı. Havalimanı içindeki izdiham, dışarda da devam etti. Taraftarların yoğun ilgisi nedeniyle futbolcuları taşıyan araçlar havalimanından ayrılmakta zorlandı. Futbolcuları taşıyan araçlardan birin ön camı hasar gördü. Ayrıca, yeni transferlerle büyük sevinç yaşayan Beşiktaşlı taraftarlardan bazıları, kafalarına huni takarak ''çıldırdıklarını'' gösterdi. -YARIN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEKLER- Beşiktaş'ın yeni transferleri Simao ve Almeida, yarın sağlık kotrolünden geçirilecek. Daha önce İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçen Fernandes'in yarın takımla ilk antrenmanına çıkması beklenirken sakatlığı nedeniyle altı ay sahalardan uzak kalan Çek futbolcu Sivok ile yeni transferler Simao ve Almeida'nın sağlık kontrollerinin yarın yapılacağı bildirildi. Sağlık kontrolünden geçecek üç futbolcu, ikinci yarı hazırlıklarının yarınki ilk antrenmanında yer alamayacak. -ADALI'YA SEVGİ GÖSTERİSİ- Beşiktaş'ın son dönemdeki önemli transferlerinde büyük katkısı olan Futbol Komitesi Başkanı Serdal Adalı'ya, futbolcuları karşılamak için aprona geçerken taraftarların sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, tezahüratlarıyla Sardal Adalı'ya büyük destek verdi. -''Q7 VE ÇETESİ İŞ BAŞINDA''- Taraftarlar, yeni transferlerin karşılanması öncesi coşkulu tezahüratlar yaparak beklerken bir taraftarın hazırladığı yazı dikkat çekti. Quaresma'ya gönderme yapıp, ''Q7 ve Çetesi İş Başında'' yazısının yer aldığı kartonda, başta Quaresma olmak üzere Simao, Almeida ve Fernandes'in fotoğrafları yer aldı. Bu arada, Almeida ve Simao'nun basın işlerini üstlenen görevli de İstanbul'a gelerek havalimanında görüntü aldı. -BEŞİKTAŞLILAR ARASINDA MİNİK BİR GALATASARAYLI- Havalimanı içinde yeni transferleri bekleyen Beşiktaşlı taraftarların arasında minik bir Galatasaraylı dikkat çekti. Annesi ile birlikte bir yakınını beklediği öğrenilen minik Galatasaray taraftarı, boynundaki sarı-kırmızılı atkı nedeniyle taraftarların ve medyanın ilgisini çekti. Beşiktaşlı taraftarların, ısrarla Galatasaray atkısını çıkarmasını istedikleri ve hatta bir taraftarın kendi Beşiktaş atkısını verdiği minik Galatasaraylı tüm ısrarları geri çevirdi.