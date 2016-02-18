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Dünya

"PYD'ye verilen silahlar Türkiye'ye yöneliyor" diyen Erdoğan'a ABD'den cevap: YPG'ye silah vermedik

"YPG, Suriyeli Araplar ve Türkmenler, IŞİD’e karşı etkin bir mücadele veriyorlar"

18 Şubat 2016 01:28

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YPG'ye ve PYD'ye verilen silahlar Türkiye'ye yöneliyor" sözlerini yanıtlarken, "Biz YPG'ye silah vermedik" dedi. Toner, "İyi adamlara verdiğimiz silahlar, bazen kötü adamların eline geçebiliyor. Bu durumdan haberdarız" diye konuştu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Nafiz Albayrak'ın haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Mark Toner, Washington’da düzenlediği günlük basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD’ye yönelik eleştirileri ile ilgili soruları yanıtladı.

Toner, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’nin PYD yada YPG’ye verilen silahlar, gün gelip Türk güvenlik güçlerine yöneliyor' dedi. Buna ilişkin yorumunuz nedir” sorusuna verdiği yanıtta, ABD’nin YPG’ye silah vermediğini savundu.

Toner, “İyi adamlara verdiğimiz silahlar, bazen kötü adamların eline geçebiliyor. Bu durumdan haberdarız” diye konuştu.

ABD ile Türkiye arasında, YPG konusunda görüş ayrılığı bulunduğunu belirten Toner, ABD’nin YPG ile PKK arasında bir bağ görmediğini söyledi.

 

"Rahatsızlıklarımızı PYD'ye ilettik"

 

YPG’nin, Suriye’deki bazı girişimlerinden rahatsız olduklarını grubun liderlerine ilettiklerini de belirten Toner, “Açıkça söyledik, PKK bir terör örgütü. Ancak YPG konusunda görüş ayrılıklarımız var. Türkiye’nin YPG ile ilgili endişelerini biliyoruz ve anlıyoruz. Biz YPG’ye silah vermedik” diye konuştu.

ABD’nin Türkiye’ye, YPG’ye yönelik top atışlarını durdurması çağrısı yaptığına değinen Toner, son saatlerde top atışı yapıldığına ilişkin bir belirti görmediklerini söyledi.

ABD’nin müttefiki ve NATO üyesi Türkiye ile verimli bir ilişki içinde olduklarını anlatan Mark Toner, gerek Suriye gerekse Irak’ta son derece karmaşık bir durum bulunduğunu, YPG’ye karmaşıklıktan yararlanarak yeni yerler işgal etmeme ve Türkiye ile gerilimi yükseltmeme çağrısında bulunduklarını belirterek, “YPG, Suriyeli Araplar ve Türkmenler, IŞİD’e karşı etkin ve başarılı bir mücadele veriyorlar” dedi.

Toner, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Suriye’de uçuşa yasak bölge oluşturulması yönündeki görüşlerine ilişkin soruya verdiği yanıtta, ABD’nin bu konudaki görüşünün değişmediğini belirtti.

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