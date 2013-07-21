PYD'ye bağlı El Ekrad Cephesi: El Kaide'nin bir kolu olmayacağız

Şanlıurfa'nın Suriye sınır kesiminde çatışmalar aralıklarla devam ederken, PYD'ye bağlı silahlı güçler Türkiye sınırındaki Telabyad kentinde Irak İslam Devleti Emiri olduğu belirtilen Çeçen asıllı Ebu Musab’ı sağ olarak yakaladıklarını açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Fırat Haber Ajansı başta olmak üzere PKK'ya yakın çok sayıda internet sitesinde, El Ekrad Cephesi Komutanlığı'na dayanılarak verilen haberlerde PYD'ye bağlı 'El Ekrad Cephesi' güçlerinin dün gece çıkan çatışmalarda 'Irak İslam Devleti ve Biladi Şam Emiri' olarak nitelendirilen Ebu Musab’ı esir aldıkları belirtildi.

PYD'de bağlı El Ekrad Cephesi tarafından bugün yapılan açıklamada, "Açık bir şekilde ilan ediyoruz: El Ekrad Cephesi Irak İslam Devleti ve Bilad El Şam’ın çatısı altına girmeyecek ve El Kaide’nin bir kolu olmayacak" denilirken Çeçen kökenli El Kaide Emiri Ebu Musab’ın, yüzlerce sivil karşılığında serbest bırakılabileceği bildirdi.