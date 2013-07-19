PYD'den Türkiye'ye: Bir hatamız olduysa özür dileriz

PKK 'nın Suriye 'deki kolu PYD yetkililerinden Demokratik Toplum Hareketi (TEV-DEM) Yürütme Konseyi üyesi Nasır Hacı Mansur, Suriye'de Türkiye sınırındaki Resulayn (Serikani) kasabasındaki son durumu değerlendirirken Türkiye'nin kendilerine yönelik tutumunda göreceli değişiklik gördüklerini söyledi. Mansur, Türkiye'nin kendilerini tehdit unsuru görmemesini isterken seken kurşunlardan Şanlıurfa'nın Ceylanpınar İlçesi'nde 1 kişinin ölmesi, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin, "Bir hatamız olduysa, özür dileriz" dedi.

‘Ölümlerin arkasında aşırı gruplar olabilir’

Amerika 'nın Sesi Radyosu'nun sorularını yanıtlayan Nasır Hacı Mansur, Resulayn'daki aşırı dinci militanlar Özgür Suriye Ordusu savaşçılarının kasabadan temizlendiğini söyledi. Mansur, Kürtçe “Serikani” olarak isimlendirilen Resulayn'ın sınır kapısı dâhil çetelerden temizlendiğini, şiddetli çatışmalarda 2 kayıp verdiklerini, karşı taraftan 11 cenazenin ellerinde olduğunu anlattı. Çatışmalar sırasında Ceylanpınar'da 1 kişinin ölmesi, 1 kişinin yaralanması olayının arkasında aşırı dinci gruptakilerin olabileceğini ima ederken, Türkiye tarafına bomba atıp, silahla tarama eylemlerine giriştiğini söyledi.

‘Artık şehre hakimiz; hata olmaz’

Mansur, aşırı dinci grubun bunu yaparken, “Türkiye'nin kendilerine eskisi gibi yardım etmemesi mi yoksa provokasyon çıkarmaya yönelik mi olduğunu bilemediklerini” söyledi. PYD yetkililerinden Nasır Hacı Mansur, "Ceylanpınar halkına karşı öyle bir şey yapmayız. Öyle bir tutumuz yok. Nitekim kasaba denetimimiz altına geçtikten sonra Ceylanpınar'a bir sivil heyet çıkardık, 'Bizden herhangi bir hata varsa özür diliyoruz. Artık hiçbir hataya mahal vermeyecek kadar şehre hâkimiz" dedi.

Türkiye’nin tutumu değişti

Mansur, Türkiye'nin kendilerine yardım edecek veya tarafsız kalacak kadar olmasa da kendilerine yönelik tutum değişikliğinde olduğunu öne sürdü. PYD yetkilisi, Türkiye'nin daha önce çatıştıkları gruplara silah, yaralıları almak için ambulanslar gönderildiğini savunurken, şu iddialarda bulundu:

"Şimdiki tutumları eskisi gibi değil. Eskiden Türkiye'den gelenler vardı. Elimizde ele geçirilen Türk kimlikleri, pasaportları da var. Kesinlikle geçmişte yardım etmişler. Aradan 2 yıl geçti. Suriye devletinin Türkiye sınırında denetimi hiç yoktu, Sürekli YPG (PYD'nin silahlı kanadı) vardı. Tek bir mermi patlamadı. Türkiye'ye karşı eylem tavrı gelişmedi. YPG Türkiye'yi tehdit edecek güç değildir. Türkiye karışırsa, bize saldırırsa direniriz. Bize saldırmazsa kardeşçe yaklaşıyoruz. Sınırın iki tarafındakiler de akrabadır. İç sorunlarımıza karışılmadıkça kimse bizi tehdit olarak görmesin."

Davutoğlu: Anında cevap verilecek

Öte yandan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye sınırındaki olaylara ilişkin, "Bundan sonra da kimden hangi gruptan ve hangi gerekçeyle olursa olsun sınır güvenliğimize dönük her türlü tehdide karşı en etkin yöntem alınacak ve anında cevap verilecektir" dedi. Davutoğlu, "Herhangi bir yeni emri vakiyle ya da de facto (fiili) bir durum yaratma çabası bu kırılganlığı daha da artırır ve çok daha olumsuz neticeler doğmasına sebep olur" şeklinde konuştu.