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Dünya

PYD'den Afrin çağrısı: Yalnız değilsin

"PYD'nin Afrin'deki Türk bombardımanını kınadığı" belirtildi

17 Ocak 2018 15:03

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası PYD, Türkiye'nin olası Afrin harekâtı konusunda yazılı bir açıklama yaptı. "Afrin yalnız değildir" denilen yazılı açıklamada, uluslararası toplumdan harekete geçmesi istendi.

Duvar'ın Reuters’ı kaynak gösterdiği haberinde  PYD tarafından yapılan yazılı açıklamada, "PYD’nin Afrin’deki Türk bombardımanını kınadığı" belirtildiği ve "uluslararası topluma harekete geçme" çağrısı yapıldığı aktarıldı.

“Afrin yalnız değildir” denilen açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde ve doğusunda Kürtlerin yönetimindeki tüm bölgelerin Afrin’e destek vermeye hazır olduğu belirtildi.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin operasyonu Suriyeli muhaliflerle birlikte yapılacak

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