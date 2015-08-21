PYD, Tel Abyad'dan çekiliyor mu?

Şanlıurfa'nın Akçakale İlçesi'nin karşısındaki Suriye'nin Telabyad kentine ÖSO bayrağı asıldı. IŞİD'in püskürtülmesinin ardından ilçede denetimi sağlayan PYD güçlerinin, yapılan anlaşmanın ardından kontrolü ÖSO'ya bırakarak Telabyad'dan çekildiği ileri sürüldü.

Hadi Kurt’un DHA’da yer alan haberine göre, Akçakale’nin hemen karşısındaki Suriye’nin Rakka kentine bağlı Telabyad ilçesi, 2012 yılında çatışmaların ardından rejim güçlerinden Özgür Suriye Ordusu kontrolüne geçti. Daha sonra ÖSO ile hareket eden grupların denetimini sağladığı Telabyad’ın kontrolü, 2014 yılının ilk günlerinde IŞİD militanlarının eline geçti.

Ancak, geçen Haziran ayında PYD'ye bağlı YPG güçleri ile ÖSO mensupları Telabyad’a yönelik saldırı başlattı. Doğu ve batı cephesinden Telabyad’a doğru harekete geçen YPG ve ÖSO güçlerinin ilerleyişi sırasında binlerce Suriyeli evini terk ederek Türkiye’ye sığındı. Geçen 15 Haziran günü ise ÖSO ve YPG güçleri ulaştığı Telabyad’ı, IŞİD militanları terk ettiği için çatışma yaşamadan geri aldı.

PYD çekiliyor iddiası

IŞİD’in geri çekilmesiyle kontrolü ele geçiren PYD güçleri, Telabyad’ın çeşitli noktalarında flamalarını astı. Türkiye tarafından da görülen flamaların ardından, Telabyad’a Kürt nüfusun yerleştirilmesinin hedeflendiği iddiaları ortaya atıldı. Ancak, 2 ayı aşkın sürenin sonunda, dün gece Akçakale Sınır Kapısı’nın hemen karşısındaki Telabyad Sınır Kapısı’na, büyük bir ÖSO bayrağı dikildi. Bölgedeki kaynaklar, PYD’nin yapılan anlaşma doğrultusunda Telabyad’dan çekildiğini, hem ilçenin hem de sınır kapısının denetimini ÖSO’ya bıraktığını iddia etti. Telabyad’daki bu gelişme sonrası bazı Suriyeliler, Akçakale Sınır Kapısı’na gelerek ülkesine dönmek için beklemeye başladı.

Güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu sınır hattında yaşanan bu gelişme sonrası kontrolü ÖSO’nun sağlamasıyla birlikte 20 aydır kapalı olan Akçakale Sınır Kapısı’nın da açılması için hazırlık yapıldığı iddia edildi.