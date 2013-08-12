PYD lideri Salih Müslim: Barzani geç kaldın

Demokratik Birlik Partisi(PYD) lideri Salih Müslim, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Suriye'nin kuzey bölgelerinde yaşanan olaylara müdahele etmekte geç kaldığını söyledi.

Cihan Haber Ajansı'na telefonla bağlanarak açıkalamarda bulunduğu öğrenilen PYD örgütü lideri Müslim 'Terörist gruplarca Suriye'deki Kürtlere yönelik katliam gerçekleştirildiğini' söyledi. Barzani'nin olayların araştırılması için oluşturduğu komisyonun önemli olduğunu ancak, geç kalındığını söyleyen, PYD lideri, Suriye'de Kürtlere yönelik yapılan katliamın belgelendiğini iddia etti. Barzani'nin öncülüğünde oluşturulan heyete PYD'den de bir temsilci gönderileceğini ifade etti.



Mesut Barzani, Suriye'de Kürtlerin katledildiğine dair basında çıkan haberler üzerine, olayları yerinde incelemesi için bir komisyonun kurulmasını istemişti. Erbil'de oluşturulan komisyonun önümüzdeki günlerde Suriye'ye gitmesi bekleniyor.