T24 LogoT24 Logo
Gündem

PYD lideri Salih Müslim: Barzani geç kaldın

PYD örgütü lideri Müslim 'Terörist gruplarca Suriye'deki Kürtlere yönelik katliam gerçekleştirildiğini' söyledi

12 Ağustos 2013 20:03

Demokratik Birlik Partisi(PYD) lideri Salih Müslim, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Suriye'nin kuzey bölgelerinde yaşanan olaylara müdahele etmekte geç kaldığını söyledi.

Cihan Haber Ajansı'na telefonla bağlanarak açıkalamarda bulunduğu öğrenilen PYD örgütü lideri Müslim 'Terörist gruplarca Suriye'deki Kürtlere yönelik katliam gerçekleştirildiğini' söyledi. Barzani'nin olayların araştırılması için oluşturduğu komisyonun önemli olduğunu ancak, geç kalındığını söyleyen, PYD lideri, Suriye'de Kürtlere yönelik yapılan katliamın belgelendiğini iddia etti. Barzani'nin öncülüğünde oluşturulan heyete PYD'den de bir temsilci gönderileceğini ifade etti.

Mesut Barzani, Suriye'de Kürtlerin katledildiğine dair basında çıkan haberler üzerine, olayları yerinde incelemesi için bir komisyonun kurulmasını istemişti. Erbil'de oluşturulan komisyonun önümüzdeki günlerde Suriye'ye gitmesi bekleniyor.

 

ETİKETLER

suriyemesut barzaniIrakpydsalih müslimkatliamiç savaşerbilkomisyontoplantı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24