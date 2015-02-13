PYD heyeti Charlie Hebdo'yu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı François Hollande’ın özel davetiyle Fransa’ya giden PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah ve Kobanê’de IŞİD’i yenilgeye uğratan YPG’nin kadın kolu YPJ’nin komutanı Nesrin Abdullah, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’yu ziyaret etti.

PYD Fransa temsilcisi Halit İsa’nın da dahil olduğu heyet, katledilen 12 kişinin anısına çiçek bıraktı. Abdullah, ‘insanlık değerlerini savunmak için teröre karşı ortak hareket edilmesi gerektiği’ çağrısında bulundu. İki kadın önceki gün de Fransız Komünist Partisi’nin yayını L’Humanite’nin bir günlüğüne yayın yönetmenliğini üstlendi.