PYD Eşbaşkanı Salih Müslim: Hükümete çok kırgınız

PYD Eş Başkanı Salih Müslim, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’ye gireceğine yönelik iddialarla ilgili Türk yetkilerden kendilerine bir görüşme teklifi gelmediğini belirterek, Kobani saldırısı sonrası ilişkilerin koptuğunu söyledi. Müslim, “hükümete kırgınız” dedi.

Milliyet'ten Namık Durukan'ın haberine göre, YPG’nin Rojava bölgesinde ilerleme kaydetmesi ve Kürt kantonlarını birleştirme girişimi sınıra yığınak yapan TSK tarafında yakından izleniyor. Bölgeye olası TSK harekâtına, Kürt çevrelerinden tepkiler yükselirken, Milliyet’e açıklama yapan Müslim, durumu görüşmek için hükümetten bir teklif gelmediğini, kendilerinin de bu yönlü talepte bulunmadığını söyledi.

‘Çok kırgınız’

IŞİD’in Kobani’de yaptığı katliam sonrası Türk yönetimi ile diyaloğa girme konusunda isteksiz olduklarını belirten Müslim, “çok kırgınız” dedi. Müslim, “sınırda yaşanan askeri hareketlilik konusunda Türk yönetimi ile bir görüşmemiz olmadı, olamaz da. Kobani’deki katliamda sonra nasıl bir diyaloğa gireceğimizi bilemiyoruz. Biz çok kırgınız. Daha önce yaşanan gelişmelere göre Türk muhataplarıyla görüşmeler oluyordu. Bazılarını arıyorduk. Ama Kobani’den sonra zor...” dedi.

‘Teklif gelmedi’

Rojava’ya müdahale konusunda PYD’nin mesajının net olarak kamuoyuna aktarıldığını ifade eden Müslim, sorunları çözümü konusunda karşılıklı görüşme yapılmasının yararlı olacağını söyledi. Müslim, şöyle konuştu:

“Söyleyeceklerimizi söyledik, biliyorlar. Her şeyi biliyorlar. Hala niye karışıyorlar... Görüşme teklifi gelmedi, keşke gelseydi de tüm bu konuları tartışabilseydik. Olmuyor. Kafalarında neler varsa bilmiyorum. Bizim baktığımızda her şey tam tersi gelişiyor. Yaşananlar Türkiye’nin de halkların da lehine değil. Kimse bundan yarar sağlayamaz. Müdahale gibi bir şeyin olacağını tahmin etmiyoruz. Ancak nasıl bir senaryo yazılıyor onu da bilmiyoruz.”

‘Etnik temizlik yok’

Müslim, Rojava bölgesinde YPG’nin IŞİD’e karşı elde ettiği başarıyı gölgelemek için yaplıdığını söylediği etnik temizlik iddialarını bir kez daha yalanladı.