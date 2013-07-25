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PYD Eş Başkanı Müslim'den Türkiye'ye ziyaret

İstanbul'a gelen PYD Eş Başkanı Salih Müslim'in Türkiye'de iki gün kalacağı ve görüşmeler yapacağı ileri sürüldü

25 Temmuz 2013 22:43

Suriye’nin Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, gizlice İstanbul’a geldi.

Arda Akın'ın hurriyet.com.tr'de yayımlanan haberine göre, Suriye’nin Haseki kentine bağlı Resulayn ilçesinde Özgür Suriye Ordusu’na destek veren El-Nusra cephesi üyeleriyle yaşanan şiddetli çatışmalar sonrası bölgeyi ele geçiren PYD’nin Eş Başkanı Salih Müslim, bugün saat 16.30’da Atlas Jet’in Erbil-İstanbul seferiyle Türkiye’ye geldi.

Müslim, uçak havaalanına indikten sonra piste giren özel bir otomobile binerek buradan ayrıldı. Müslim’in nerede kalacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

İki gün Türkiye’de kalacağı öğrenilen Müslim’in görüşmeler yapacağı ileri sürüldü.

 

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