PYD, 8. Avrupa kongresini Brüksel'de düzenledi

Belçika, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümetin "terör örgütü olduğunu" iddia ettiği PYD'nin Belçika'da kongre yapmasına onay verdi. Böylelikle Suriye'de IŞİD'e karşı savaşan PYD'nin 8. Avrupa kongresi Brüksel'de düzenlendi.

Brüksel, geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği binalarının hemen arkasına kurulmasına izin verilen ‘PKK çadırı’ nedeniyle diplomatik gerginlik yaşanmasının ardından benzer PYD'nin kongre yapmasına izin verdi. Hürriyet'ten Güven Özalp'ın haberine göre, PYD’nin Avrupa örgütü 8’inci kongresini Brüksel’de düzenledi.

PYD Eş Başkanları Salih Müslim ve Asya Abdullah’ın bulunduğu toplantıya Kongra Gel Eşbaşkanı Remzi Kartal başta olmak üzere çok isim katıldı. Toplantı salonuna PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posteri ve Suriye’deki çatışmalarda ölen militanların resimleri asılırken katılımcıların sayısı 700’ü buldu.

Kürt Kültürü Haftası

Toplantıya HDP’nin yanı sıra Yunanistan’da iktidarda olan Syriza ve İrlanda’dan Sinn Fein, İsveç ve Almanya’dan çeşitli siyasi partiler temsilci gönderirken Suriye’de PYD ile birlikte savaşırken ölen bazı yabancı savaşçıların aileleri de kongreye katıldı.

Müslim ve Abdullah, "Suriye’de bütün kimlik, kültürlerin özgürce yaşandığı federal ve demokratik bir sistem" istediklerini belirterek Kürt sorunu çözülmeden Ortadoğu ve Suriye sorununun çözülemeyeceği söylediler. PYD kongre düzenlerken Brüksel’in merkezinde de 'Kürt Kültür Haftası' adı altında etkinlik düzenlendi.

İlki 2014 yılında yapılan etkinliğe Brüksel Belediyesi başta izin vermedi. Bunun üzerine yasak kararı yargıya taşınarak etkinliğin gerçekleşmesi sağlandı.