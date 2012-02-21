Putin, ordusuna gelecek on yılda 770 milyar dolarlık yatırım yapacak!

T24 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, füze kalkanı projesine “asimetrik ve etkili bir yanıt verilmeli” diyerek askeri harcamaları arttırma ve orduyu modernleştirme sözü verdi.

CNNTürk'te yer alan habere göre; Rusya’da devlet başkanlığı seçimlerine iki haftadan az bir süre kala Başbakan Vladimir Putin, Soğuk Savaş dönemini aratmayacak açıklamalarda bulundu. NATO’nun füze kalkanı projesine ateş püsküren Putin Rus ordusuna gelecek on yılda yaklaşık 770 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ve silah sistemlerinin yenileneceğini açıkladı.

Putin ülkenin doğusundaki savaş jeti üretim tesislerine ziyaret düzenlediği gün Rossiiskaya gazetesinde ordu yenileme programı hakkında uzun bir makale yayımladı.

Asker maaşlarına zam

Zamanlaması dikkat çeken yazıda “kimseyi zayıflığımız ile kışkırtmamalıyız” diyen başbakan, Rusya’yı “sınırları civarında çatışma yaratmaya çalışan yabancı güçlerden” koruyabilmek için daha güçlü bir orduya ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Putin yazısında sık sık “orduyu modernleştirme kararını” yurtdışı tehditlerine karşı aldığını vurguladı. Özellikle NATO’nun Türkiye’nin de dahil olduğu füze kalkanı sistemini örnek gösteren Putin, “NATO’nun füze kalkanı sistemine karşı önlemler almalıyız. Bu sistemle aşık atacak pahalı bir füze yerine herhangi bir füze kalkanı sisteminin üstesinden gelebilecek stratejik nükleer güç ile hava ve uzay savunma sistemi geliştirilmeli” dedi.

Kıtalararası füze

Putin’in yazısında değindiği bir diğer “yabancı güç” ise ABD ve Avrupa oldu. Rusya Başbakanı “ABD’nin küresel füze kalkanına ve onun Avrupa’daki parçasına Rusya’nın askeri ve teknik cevabı verimli ve asimetrik olmalıdır” diye yazdı.

Putin, orduyu modernleştirme çabaları kapsamında, askeriyenin prestiji üzerinde çalışmalar yürütüleceği, askerlerin yaşam koşulları ve maaşlarının artırılacağını ama esas olarak silah sistemlerinin yenileneceğini ve güçlendirileceğini açıkladı.

Putin’in yeni projesine göre, önümüzdeki 10 yıl içinde Rusya 400 kıtalararası balistik füze, 8 nükleer denizaltı, 20 denizaltı, 600 savaş uçağı, 28 S-400 füze savunma sistemi edinecek. Rusya Başbakanı, tüm bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için 773 milyar dolar ayrıldığını açıkladı.

Putin, küresel önemdeki kaynaklara dair tartışmaların ulusal egemenlik meselesi haline getirilmemesi gerektiğini belirtti. Rusya’da Putin’e yakın isimler daha önceleri Batı’nın Rusya’nın mineral kaynaklarını yakından takip ettiğini söylemişlerdi.

Siyasi uzmanlar, Putin’in seçimler öncesinde “güçlü lider” imajını korumak, son zamanlarda eleştirilere neden olan savunma bakanlığına destek çıkmak için böyle bir açıklama yaptığını söylüyor.