Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

Moskova-Şam seferini yaparken "sivil kargo" taşımadığı şüphesiyle Türk jetleri tarafından Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye uçağıyla ilgili olarak Rusya'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu: 3 Aralık.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rus Büyükelçi Ivanovskıy'nin bakanlığa gelerek, bazı görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Dün Akşam saatlerinde Moskova-Şam seferini yapan Suriye Havayollarına ait bir uçağın, bazı şüpheli malzemeler taşıdığı gerekçesiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirilmesi üzerine Rusya'nın Türkiye'den izahat istediği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları ise, halen Ankara'ya bu yönde bir talebin ulaşmadığını açıklamışlardı.

Putin 3 Aralık'ta geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ankara'ya yapacağı ziyaretin tarihi netleşti. Putin'in ertelenen Türkiye gezisini 3 Aralık'ta gerçekleştireceği belirtildi.

Dün yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Putin'in 14 Ekim'de Türkiye'ye yapmayı planladığı gezi, programındaki yoğunluk gerekçe gösterilerek ertelenmişti. Açıklamada ziyaret tarihinin daha sonra açıklanacağı belirtilmişti.

Mühimmatın incelemesi sürüyor

Kargosunda askeri malzeme taşıdığı şüphesiyle dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye uçağının el konulan mühimmatına yönelik incelemeler de devam ediyor.

Alınan istihbarat üzerine Türk hava sahasına girdiği andan itibaren takibe alınan ve 2 F-16 eşliğinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indirilen Suriye uçağında yapılan 5 saatlik aramaya havaalanı polisinin yanı sıra MİT mensupları ve askeri yetkililer de eşlik etti.

Arama sonucunda uçağın kargo bölümünde füze parçaları olduğu düşünülen bazı parçalarla, askeri haberleşme cihazları ve sinyal karıştırıcı jammerlar bulundu.

İstihabarat birimlerince el konulan mühimmatın incelenmesine devam ediliyor. Uçağın 17'si Rus vatandaşı olan 35 yolcusu ise, arama çalışmalarının ardından gece yarısı saat 11.30'da tekrar uçağa bindirilerek, Şam istikametinde yeniden havalanmıştı.