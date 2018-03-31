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Putin'in Türkiye ziyaretinin detayları belli oldu

Putin, Erdoğan ve Ruhani, Suriye konulu 3'lü zirvede bir araya gelecek

31 Mart 2018 15:46

Gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk olarak 3 Nisan'daki Türkiye-Rusya ÜDİK yedinci toplantısına ve Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temel atma törenine katılacağı; 4 Nisan'da da Suriye konulu Üçlü Zirve için Ankara'da bulunacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nin (ÜDİK) yedinci toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'in eşbaşkanlıklarında ilgili bakanların da katılımıyla, 3 Nisan'da Ankara'da düzenlenecek.

ÜDİK toplantısında Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınacak, ayrıca bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunulacak. Ziyaret kapsamında aynı gün Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin resmi temel atma töreni de yapılacak.

Zirve için Ruhani de gelecek

Suriye konulu Üçlü Zirve ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katılımıyla, 4 Nisan Çarşamba günü Ankara'da gerçekleşecek.

Zirve çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı arasında bir ikili görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor. Söz konusu görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası konular hakkında da fikir teatisinde bulunulacak.

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