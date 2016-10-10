Putin'in Türkiye gündemi enerji ve Suriye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kasım 2015'teki uçak krizinin ardından bugün ilk kez Türkiye'yi ziyaret ediyor.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Enerji Kongresi'ne katılacak olan Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesinin en önemli gündem maddelerini enerji alanında işbirliği ve Suriye oluşturuyor.

Putin ve Erdoğan son iki ay içerisinde üçüncü kez bir araya gelecek.

Enerji konusunda özellikle Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesi ile Akkuyu Nükleer Santrali konuları ön plana çıkıyor.

Hürriyet Daily News gazetesine konuşan Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, iki liderin görüşmesinde Türk Akımı için hükümetler arası anlaşmanın imzalanabileceğini söyledi.

Rusya'dan yola çıkıp Türkiye'de Trakya bölgesine doğalgaz taşıması öngörülen Türk Akımı'nın yıllık kapasitesinin 63 milyar metreküp olması hedefleniyor. Projenin maliyeti ile 13,6 milyar euro olarak hesaplanıyor.

Türk Akımı, Kasım 2015'teki uçak krizinin ardından askıya alınmış ancak Temmuz ayı sonunda hayata geçirilmesi konusunda taraflar uzlaşmaya varmıştı.

Türk Akımı projesi için anlaşmanın imzalanmasının diğer ekonomik alanlarda atılacak adımların da önünü açması bekleniyor.

Rusya'nın etkili gazetelerinden Kommersant, bu anlaşmanın ekonomik alanda ilişkilerin yeniden canlanmasına ve Türkiye'den gelen sebze-meyve ticareti üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasına yardımcı olacağı yorumunu yaptı.

Aleksander Novak da ikili ilişkilerin normalleşmesi sürecinde enerji konusunun kilit rol oynayacağını vurguladı.

Novak, "Hem Türk Akımı hem Akkuyu Nükleer Santrali, ilişkilerimizi canlandırmak için iki kritik projeyi oluşturuyor" dedi.

Rus bakan, Türkiye'nin Akkuyu projesini hızlandırmak için elinden geleni yaptığını da sözlerine ekledi.

Türkiye, 2010 yılında Rusya ile santralın yapılmasına ilişkin ilk anlaşmayı imzalamıştı. Toplam 4800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacak santralin, en geç 2023 yılında devreye girmesi öngörülüyor.

İki liderin bugün ele alması beklenen bir diğer konu da Suriye'deki iç savaş.

Kremlin yaptığı yazılı açıklamada, görüşmenin gündem maddeleri arasında Suriye ve diğer uluslararası meselelerin olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de yapılacak bir işbirliğinin savaşın sona erdirilmesine olumlu katkı yapmasını beklediklerini ifade ederken, Ankara'nın ateşkesin yeniden yürürlüğe girmesi ve insani yardım geçişlerinin başlamasına yardım etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Suriye'de; Rusya'nın rejim güçlerini, Türkiye'nin ise muhalifleri desteklemesi iki ülke arasındaki en sıkıntıları konulardan birini oluşturuyor.

Türkiye'nin Kasım 2015'te bir Rus jetini düşürmesi, iki ülke ilişkilerinin kopmasına neden olmuştu. Temmuz ayında başlayan normalleşme süreciyle birlikte Putin ile Erdoğan iki kez başbaşa görüşme yaparken, ekonomik ve siyasi ilişkilerin yeniden canlandırılması için bir dizi adım atıldı.

Bu kapsamda bir diğer adım da dün atıldı ve Türkiye ile Rusya 1 milyar dolarlık bir yatırım fonunun kurulması için bir anlaşma imzaladı.

İmza töreninde konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Ortak fon; Rusya Yatırım Fonu ile beraber Türkiye Varlık ve Yatırım Fonu bir araya gelecek ve ilk etapta 500'er milyon dolarlık rakamı ortaya koyarak 1 milyar dolarlık bir sermayeyle kurulacak, sonra ihtiyaç duyulduğunda daha fazlası devam edecek." dedi.

Zeybekci ayrıca her iki ülke liderinin attığı adımlarla ilişkilerin çok hızlı bir şekilde Kasım 2015 öncesindeki haline getirilmesi yönünde talimat aldıklarını da sözlerine ekledi.