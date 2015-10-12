Putin'in Suriye'deki vekalet savaşı

Rus savaş uçakları iki düzine kadar roketi Hazar Denizi'nden yani bin 500 kilometre

dolayında bir mesafeden Suriye'ye fırlatırken, Putin'in ulusal buz hokeyi liginin

yıldızlarıyla yaptığı maç başlamıştı. Rus Devlet Başkanı'nın çok sayıda gol atması kimse

için şaşırtıcı olmadı, doğum günü kutlamanın güzel bir yolu olsa gerek.

Kırım'ı ve Ukrayna'nın bir bölümünü

topraklarına katmış bir devlet adamını başka ne

sevindirebilir? Muhtemelen Rus bakış açısıyla ABD'nin Ortadoğu'daki aşırı baskın

pozisyonuna çekidüzen verme imkanı ve İran, Irak, Hizbullah gibi ABD ve Suudi

Arabistan ve Körfez ülkeleri gibi müttefiklerinin pek de katlanamadığı bir dizi ortakla

oluşturulan bir Ortadoğu birliği. İşin ironik tarafı, tam olarak da Suudi Arabistan'ın ve

Körfez ülkelerinin Rusya'nın bu dönemde başını ağrıtıyor olması. Bu ülkelerin

petrol

arzını artırması, petrolün varil fiyatını 45 euronun altına kadar geriletti. Rusya bütçe

planlamasını yaparken bir varil petrolün fiyatının 90 euro dolayında olacağından yola

çıkmıştı. Bütçe planlarında revizyon yapıldıysa da Rus ekonomisi hâlâ durgunluk

içinde.

Ruble kuru büyük bir düşüş kaydetti.

Riskli politika

Böyle bir durumda dikkatleri üzerine çekmek için başka bir ülkeye roket fırlatmaktan daha

iyi bir yol olabilir mi? Suriye hükümeti bu yönde talepte bulundu dense bile… Her ne

olursa olsun, Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarının ABD ve NATO ülkelerinde büyük

bir şok dalgasına yol açtığı inkâr edilemez.

Rusya, Suriye'deki hava

saldırılarının amacının IŞİD'e yok etmek olduğunu savunuyor.

ABD ise uyarıyor: “Terörist gibi görünen” veya “savaşan” herkesi yok etmeye çalışma

stratejisi başarısızlığa mahkûm. İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'daki

genişleme hamlesinden

bu yana bozuk olan sinirleri düzeltmek için Baltık ülkelerine 100 asker göndereceğini

açıkladı. NATO, Rus uçaklarının ikinci kez ‘yanlışlıkla' Türk hava sahasını ihlal etmesine

şimdilik uyarı ile karşılık verdi ve NATO'nun üye ülkeleri korumaya hazır olduğunu

vurguladı. Türkiye, Rusya'ya pilotlarının daha dikkatli uçması çağrısı yaptı,

zira

Türkiye'yi bir dost ve müttefik olarak yitirmek büyük bir kayıp olur.

İktidar gösterileri

Peki bu Putin'i etkiliyor

mu? Siyasi analistler Rus Devlet Başkanı'nın taktikleri hakkında

düşünedursun, bu hamle ABD'deki şahinleri paniğe sürükledi, Amerika'nın derhal bu

küstahlığa karşılık vermesi istendi. Bu retorik bilinen bir şey: Amerikan dış politikası

‘uluslararası arenada aşağılanıyor', eğer şimdi güç gösterilmezse, Putin'in cesur ‘toprak

alma' politikasının bir kez daha ‘zayıf' Demokratları alt edebilir.

Gerçekten de Putin'in içten içe sevinmesi için nedenler olabilir. Ama kendisini dev

aynasında görüyor olması da muhtemel. Putin, dünyayı kötülükten kurtardığı, Esad'a

karşı çıkan herkesin karşısında olduğu güvencesi veriyor ve zamanı gelince de Esad'a

yeniden meydanı bırakacağını taahhüt ediyor. Oysa Batı Esad'ın tüm terör gruplarından

daha kötü olduğunu ve yerine muhaliflerin geçirilmesi gerektiğini savunuyor.

Putin, Batı'nın beş yıldır Esad'dan kurutulma çabalarının Avrupa'yı şimdi aşmaya

çalıştığı mülteci krizi ile karşı karşıya bıraktığı görüşünde. Rusya, ABD'nin ‘dost'

muhaliflere destek olma stratejisinin Afrika ve Ortadoğu'da defalarca başarısızlığa

uğradığını öne sürüyor. Sadece bu da değil, dost muhalifler kendilerine verilen silahları El

Kaide'ye teslim ettiler. Bu koşullar altında neden yeni bir şey denenmesin ki? ABD 1

yıldan fazla süredir Suriye üzerinde uçarken Putin, Rusya'nın hava harekatının sadece

birkaç ay süreceğini iddia etse de uzun sürecek bir savaşın içine çekilme tehlikesiyle karşı

karşıya.

Savaş ve petrol

Çeçen lider Ramazan Kadirov, IŞİD'le karadan mücadele etmek için birliklerini Suriye'ye

gönderme konusunda baskısını artırırken, hava saldırıları Rusya'daki 15-20 milyon

Müslüman arasında o kadar da iyi karşılanmayabilir. Putin en masum ifadesiyle iyi niyetini

beyan ediyor, ama onu dinleyen fazla kimse yok. Belki de bunu umursamıyor. Zira uzun

süren bir çatışma büyük ihtimalle onun da işine gelir, neticede petrol fiyatının yükselmesi

için süregiden bir savaştan daha iyi ne olabilir?

