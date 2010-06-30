Putin'in sözleri Clinton'a kahkaha attırdı

T24- Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin 11 kişiyi Rusya'ya ajanlık yaptığı iddiasıyla gözaltına almasıyla patlak veren skandalın iki ülke ilişkisine zarar vermemesini umduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs'ın 11 kişinin ajanlıkla suçlanmasının Rusya ilişkileri etkilemeyeceği yönündeki sözlerinin de Moskova tarafından paylaşıldığı kaydedildi.

Bakanlıktan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, gözaltına alınanların Rus vatandaşı olduğu, ancak bu kişilerin ABD'nin çıkarlarına zarar verecek bir şey yapmadığı belirtilerek, ABD'den iki ülke arasındaki mevcut olumlu ilişkileri göz önünde bulundurup "uygun bir anlayış" göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alınanların değişik dönemlerde ABD'ye giden Rus vatandaşları olduğu ve Moskova'nın gözaltındaki vatandaşlarına "iyi muamele edilmesini" beklediği ifade edildi.

Başbakan Vladimir Putin de yatırımlarla ilgili bir konferans için Moskova'da bulunan eski ABD Başkanı Bill Clinton ile görüşmesinde, Clinton'ın kahkahalarla gülmesine yol açan şu sözleri söyledi:

"Polisleriniz yoldan çıkmış ve insanlar cezaevlerine tıkılıyor. Seni daha sık görmek isterim. Kesinlikle çok doğru bir zamanda geldin. Evinizde polislerin insanları hapse atmasını anlıyorum. Bu onların işi. Ben ilişkilerimizdeki olumlu eğilimlerin bu olaylardan olumsuz etkilenmeyeceğini umuyorum."

Putin'in Clinton'a Rusça resmi hitap tarzı olan "Vı" (Siz) demek yerine, samimi bir şekilde "Tı" (Sen) diye hitap etmesi dikkat çekti.