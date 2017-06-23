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Dünya
Deutsche Welle

Putin'in siyasi rakibi Navalni'ye adaylık izni yok

Rusya'da seçim komisyonu, muhalif lider Aleksey Navalni'nin Mart 2018'de yapılacak seçimlerde aday olamayacağını açıkladı. Karara gerekçe olarak, Navalni'nin "ciddi bir suçtan" hüküm giymiş olması gösterildi.

23 Haziran 2017 22:18

Rusya'da gelecek yıl yapılacak olan seçimlere girmek istediğini açıklayan Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin seçimlerde adaylığını koyamayacağı açıklandı.

Rusya'nın merkezi seçim komisyonu tarafından yapılan açıklamada, yolsuzluktan suçlu bulunan Navalni'ye verilen beş yıllık cezaya atıfta bulunuldu.

Komisyon, söz konusu cezanın "ciddi suç" sınıfına girdiğini ve bu türde bir suçtan hüküm giyen bir kişinin cezasını tamamladığı andan itibaren 10 yıl boyunca seçimlerde aday olmasının mümkün olmadığını duyurdu.

Vladimir Putin'in en önemli siyasi rakiplerinden biri olarak kabul edilen Aleksey Navalni, haziran ayı başında "izin verilmeyen bir protesto gösterisine katılma çağrısı yaptığından ötürü" Moskova'da gözaltına alınmış ve ardından hapis cezasına çarptırılmıştı.

Şubat ayında da yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı bir davada suçlu bulunan Navalni'nin 2018'de yapılacak seçimlerde aday olmasına Kremlin'in engel olmaya çalıştığı öne sürülmüştü. Kremlin ise söz konusu iddiaları reddetmişti.

Geçen yıl Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Navalni'nin Rusya'da "adil bir biçimde yargılanmadığına" hükmetmişti.

Henüz resmi bir açıklamada bulunmamış olsa da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Mart 2018'de yapılacak seçimlerde dördüncü dönemi için aday olması bekleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/AFP/BÜ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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