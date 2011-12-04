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Dünya

Putin'in partisi önde MOSKOVA (A.A)

04 Aralık 2011 21:55

-Putin'in partisi önde MOSKOVA (A.A) - 04.12.2011 - Rusya'da bugün yapılan ve oy verme işlemi sona eren seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Vladimir Putin'in Birleşik Rusya Partisi yüzde 48,5 oy aldı. Sandıkların TSİ 19.00'da kapanmasından sonra Rus devlet kanalı Rossia-1'in verdiği resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 48,5 oy alan Birleşik Rusya Partisi Alt Meclis Duma'da elinde tuttuğu salt çoğunluğu kaybetti. Komünist Parti yüzde 19,8 ile Duma'da ikinci parti oldu. Kamuoyu araştırma kuruluşu Vtsiom tarafından yapılan sandık çıkışı araştırmasında, merkez soldaki Adil Rusya yüzde 12,8 ve ulusalcı Liberal-Demokrat parti yüzde 11,42 oy aldı. Liberal Yabloko Partisi yüzde 7 barajını geçemedi. Bu arada, Komünist Parti, internet sitesinden yaptığı açıklamada, seçimlerde büyük ölçüde ve sistematik kanunsuzluklar yapıldığını iddia etti. Öte yandan, Moskova ve St Petersburg kentlerinde muhaliflerin, seçimlerde yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle düzenledikleri izinsiz gösterilerde 170'den fazla kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında 2012 devlet başkanlığı seçimlerine aday olma niyetini ilan eden muhalif yazar Eduard Limonov da bulunuyor.

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