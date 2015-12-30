Putin'in konuşmalarından yeni yıl hediyesi



Kremlin Rusya'nın bin dolayındaki makam ve şöhret sahibine özel bir yeni yıl hediyesi dağıttı: Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuşmalarından derlenmiş kalın bir cilt. 400 sayfalık kitap ‘Dünyayı Değiştiren Sözler' başlığını taşıyor. Rusça internet sayfalarında alaya alınan Putin kitabı Mao'nun ‘Kızıl İnciliyle' eski Libya lideri Muammer Gaddafi'nin yeşil kitapçığına benzetiliyor.

Putin'in konuşmalarını derleyen ve Kremlin'e yakın Set şebekesinin üyelerinden olan Anton Volodin Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada kitabı hazırlamanın kendi fikri olduğunu ve devlet başkanlığı içişleri dairesinin Putin'in konuşmalarını milletvekilleriyle üst düzey bürokratlara dağıttığını söyledi. Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, ‘kitabı görmediğini, kim tarafından gönderildiğini de bilmediğini', belirtti.

Volodin Rusya devlet başkanının konuşmalarının kâhince olduğunu ve ‘söylediklerinin şöyle veya böyle mutlaka gerçek olduğunu' ifade etti. Putin'in dünyayı değiştiren sözleri, 2003 ile 2015 yılları arasında yaptığı konuşma ve verdiği mülakatlardan derlenmiş. Aralarında, 2014 yılında Kırım'ın ilhak edilmesinin ardından yaptığı konuşma da yer alıyor.

Putin'in konuşma ve alıntıları daha önce de kitaplaştırılmıştı. Ancak Kremlin liderini ‘putlaştırmaya' hiç şimdiki kadar çaba harcanmamıştı. Gazeteci Anton Orech blog'unda müstehzi bir ifadeyle, “Çoktandır kendi Mao kitapçığımıza ihtiyacımız vardı”, diyor ve ‘Dünyayı Değiştiren Sözler'in neden bütün halka dağıtılmadığını soruyor. Putin kitabı ocak ayında 10 Euro'dan satışa çıkarılacak.