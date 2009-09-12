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Ekonomi

Putin'in kaygısı güçlenen ruble

Başbakan Putin, güçlenen rublenin piyasadaki bankaların 'temizlenmesi'ne neden olabileceği dile getirdi.

12 Eylül 2009 03:00

Başbakan Putin, doların değer kaybetmesine karşılık güçlenen rublenin piyasadaki bankaların 'temizlenmesi'ne neden olabileceği çekincesini dile getirdi.

Petrol fiyatlarının artmasına ve doların değer kaybına paralel olarak ruble yeniden güçlenme sinyalleri verince, Başbakan Putin kaygısını kamuoyu önünde bir kez daha dile getirdi: “Ruble güçlenmemeli.” Uzmanlar kriz dönemimde ekonominin canlanması, yerli üreticilerin rekabet gücünü arttırrarak ihracat yapabilmesi için rublenin güçlenmemesi gerektiğini önemle vurguluyor. Bu arada Putin, bankacılık sektöründe “temizlik” ihtimalini de dile getirdi.

Putin, güçlü para biriminin ülkenin ekonomik yapılanmasını zayıflatacağı gerekçesiyle Rus Rublesi’nin küresel kriz öncesindeki seviyesine yükselmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Putin, Moskova yakınlarındaki konutunda Rus uzmanlarla yaptığı toplantıda, “Makro ekonomiyi yeniden canlandırmalı ve enflasyonu düşürmeliyiz. Ulusal para biriminin önceki yıllarda olduğu gibi güçlenmesine izin vermemeliyiz” diye konuştu.

Faaliyette olan bazı bankaların kısa vadede küçülebileceği ancak daha istikrarlı kreditörler haline geleceğini kaydeden Putin, banka sayısı azalsa bile bunun insanların Rus mali kurumlarına yönelik güvenini artıracak olumlu bir gelişme olacağını söyledi. Rusya, gayrı safi milli hasılasında bu yılın ikinci yarısında yaşadığı yıllık yüzde 10.9’luk düşüşle son 10 yılda ilk kez resesyonla karşılaşırken, Rus rublesi geçen yaz ayından beri yüzde 25’ten fazla değer kaybetti.

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