Putin'in kaygısı güçlenen ruble

Başbakan Putin, doların değer kaybetmesine karşılık güçlenen rublenin piyasadaki bankaların 'temizlenmesi'ne neden olabileceği çekincesini dile getirdi.
Petrol fiyatlarının artmasına ve doların değer kaybına paralel
olarak ruble yeniden güçlenme sinyalleri verince, Başbakan Putin
kaygısını kamuoyu önünde bir kez daha dile getirdi: “Ruble
güçlenmemeli.” Uzmanlar kriz dönemimde ekonominin canlanması, yerli
üreticilerin rekabet gücünü arttırrarak ihracat yapabilmesi için
rublenin güçlenmemesi gerektiğini önemle vurguluyor. Bu arada Putin,
bankacılık sektöründe “temizlik” ihtimalini de dile getirdi.
Putin, güçlü para biriminin ülkenin ekonomik yapılanmasını
zayıflatacağı gerekçesiyle Rus Rublesi’nin küresel kriz öncesindeki
seviyesine yükselmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Putin,
Moskova yakınlarındaki konutunda Rus uzmanlarla yaptığı toplantıda,
“Makro ekonomiyi yeniden canlandırmalı ve enflasyonu düşürmeliyiz.
Ulusal para biriminin önceki yıllarda olduğu gibi güçlenmesine izin
vermemeliyiz” diye konuştu.
Faaliyette olan bazı bankaların kısa
vadede küçülebileceği ancak daha istikrarlı kreditörler haline
geleceğini kaydeden Putin, banka sayısı azalsa bile bunun insanların
Rus mali kurumlarına yönelik güvenini artıracak olumlu bir gelişme
olacağını söyledi. Rusya, gayrı safi milli hasılasında bu yılın ikinci
yarısında yaşadığı yıllık yüzde 10.9’luk düşüşle son 10 yılda ilk kez
resesyonla karşılaşırken, Rus rublesi geçen yaz ayından beri yüzde
25’ten fazla değer kaybetti.