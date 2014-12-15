Putin'in kaplanı yavru köpeği yedi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin'in Heixiazi adasında bulunan bir çiftlikte muhafaza ettiği kaplanı gece yarısı bir köpeğe saldırarak yedi. Putin tarafından 'Kuzya' adı verilen kaplanın bu dakikaları ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Radikal'de yer alan habere göre, görüntülerde kaplanın, cansız olduğu anlaşılan köpeği yediği sırada çevreyi de kontrol etmeyi ihmal etmediği görülüyor.

Putin tarafından iki yıl önce açlıktan ölmek üzereyken kurtarılarak çiftliğe yerleştirilen Kuzya'nın çiftlikte ansızın kaybolan keçileri de yediğine inanılıyor.