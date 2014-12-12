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Dünya

Putin'in kaplanı Kuzya, Rusya'ya geri döndü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in doğaya bıraktığı kaplandan biri olan Kuzya izleme cihazıyla takip ediliyordu

12 Aralık 2014 13:57

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğaya bıraktığı üç kaplandan biri olan ve Rusya'dan Çin'e geçtiği belirlenen Kuzya ülkesine geri döndü.

Radikal'de yer alan habere göre, Çin'in kuzeyinde bulunan Heylongciang Ormancılık İdaresi'nin Rusya'daki yetkililerden aldığı bilgiye göre, izleme cihazıyla takip edilen Putin'in kaplanı Kuzya, iki ay Çin topraklarında kaldıktan sonra Rusya tarafına geçti. 

Rusya'nın Sesi'nde yer alan habere göre, izleme cihazıyla takip edilen Kuzya'nın, Heylongciang eyaletinin Ciayin kasabası civarında 2 bin 200 kilometrekarelik bir alanda dolaştığı ifade edildi. Kuzya'nın Rusya'dan Çin'e geçmesinin ardından Heylongciang eyaletinde bir çiftliğe saldırdığı ve beş tavuğu yediği iddia edilmişti. Bölgedeki köylüler yetkililere başvurarak kaplandan şikayetçi olmuştu.

 

İzleme aygıtı ile takip ediliyorlardı



Rusya'da geçen yıl beş kaplan açlıktan ölmek üzere bulunmuş ve ülkede bir rehabilitasyon merkezine gönderilmişti. Sibirya kaplanlarının korunmasına büyük önem veren Putin, beş kaplandan üçünü 22 Mayıs'ta doğaya salmıştı. Kaplanların izleme aygıtı sayesinde takip edildiği biliniyordu. 

Doğada 600'den daha az Sibirya kaplanı olduğu sanılırken, bunlardan yaklaşık 30'unun Çin'de olduğu ifade ediliyor.

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