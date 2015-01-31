Putin’in gizemli kızının kimliği deşifre oldu

Rusya’da ailesini basından gizlemesi ile tanınan Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sır gibi sakladığı kızlarından birinin kimliği ilk kez ortaya çıktı. RBC televizyon kanalı, Moskova Devlet Üniversitesi için hazırlanan proje ile ilgili haberinde ‘kazara’ Putin’in kızını deşifre etti.

Kanalın haberinde, üniversitenin Bilim Konseyi’nin başında Katerina Vladimirovna Tikhonova adlı bir kadının bulunduğunu ve geliştirme projesi kapsamında 1.7 milyar dolarlık bir bütçeyi yöneteceğini bildirdi. Putin’in en büyük muhalifi olarak anılan Aleksey Navalni ise bu kişinin aslında Putin’in kızı olduğunu ortaya çıkardı.

28 yaşındaki Yekaterina, dikkat çekmemek adına bugüne kadar Katerina ismini ve annesinin kızlık soyadı olan Tikhonova’yı kullanmıştı. Eskiden jimnastikçi olduğu anlaşılan Yekatira’nın Rock’n Roll Ayrobatiği Dünya Konfederasyonu’nun başkan yardımcılığını yaptığı belirtiliyor.

Yekaterina’nın üniversitenin resmi toplantılarında görüldüğü fotoğraflar olduğu ortaya çıkarken genç kadının, hangi alanda çalıştığı bilinmese de bilim insanı olduğu düşünülüyor. Putin geçen yıl eşi Lyudmila’dan boşanmıştı.