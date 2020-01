Putin'in en büyük rakibi beş yıl hapis cezası aldı

Çeviri: Kerem Uluç

Rusya'da 2018'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Vladimir Putin'in en büyük rakibi olarak görülen ve Moskova Belediye Başkan adayı Alexey Navalny, yolsuzluk davasından beş yıl hapis cezası aldı.



Alexey Navalny, 2003 yılında vergi kaçırma ve yolsuzluk davasından hüküm giyen eski milyarder Mikhail Khodorkovsky'den beri Putin'e rakip olabilecek tek kişi olarak görülüyordu.



Alexey Navalny'nin devlete ait olan Kirovles kereste şirketini 494 bin dolar dolandırmaktan hüküm giymesi kararını verdi. Kararı veren yargıç Sergei Blinov 'Navalny'nin politik nedenlerden dolayı yargılandığına dair yaptığı açıklamalar asılsızdır' dedi.



37 yaşındaki Navalny, mahkeme salonundan çıkarılırken, avukatı Sergey Kobolev'in 'temyiz davası açacağız' dediği kaydedildi.



Bloomberg'ten Anton Doroshev'in haberine göre: Bir avukat olan Alexey Navalny, yolsuzluk karşıtı aktiviteleriye, 2011 ve 2012'de düzenlediği protestolarda, onbinlerce Putin karşıtını biraraya getirmişti. Navalny daha önce, 2018'deki seçimleri kazanması durumunda, Vladimir Putin'i ve çeşitli Putin yandaşı milyarder işadamını hapse attıracağını söylemişti.



Ancak, Navalny'nin hapse girmesi, bundan sonra seçimlere girmesini de engellemiş oldu, böylece Rusya'daki iktidara karşı tehdit oluşturacak bir unsur daha ortadan kaldırıldı.



Macro Danışmanlık şirketinin kurucusu Chris Weafer konuyla ilgili yazdığı bir e-posta'da şunları söyledi: 'Anlaşılan Kremlin'in politik planlamacıları,2018'de Rusya'da bir Lech Walesa veya Vaclav Havel doğmasından korkuyor. 'Weafer, Navalny'yi Sovyet bloğundaki totaliter rejime karşı duran en büyük iki sembolle eş değer tuttu.



Weaver yazısına şöyle devam etti: Burada Kremlin için en büyük tehlike, hapsedilmenin genellikle bir muhalif aktivisti, hapishaneden çıktıktan sonra, bir muhalif bir lidere çevirme özelliği.

BORSA VE RUBLE

Navalny'nin hapse atılması kararının hemen ardından, Rus hisseleri geçtiğimiz üç haftada kaybettiğinden daha fazla değer kaybederek, rublenin dört gün içinde dolar karşısında ilk defa değer kaybetmesine neden oldu. Değerlendirme ölçütü olarak anılan Micex Index'in kazanımları tersine dönerek, ihracatta yüzde 1 değer kaybetmesine neden oldu ve beş gündür durmadan gelen kazanca darbe vuruldu.

EN UCUZ DEĞERLENDİRME

Merkez Bankası önverileri ve Bloomberg'in 21 büyüyen ekonomileriyle ilgili tahminleri, Rus finans piyasalarında, hisse senetlerinin en ucuz değerlendirmeyle alım ve satımlarının yapılmasının, Rusya'daki politik sarsıntıdan kaynaklandığı gösterdi.

Merkez Bankası önverileri, geçen yıl sermaye ihracının 54 milyon doları gördüğünü ancak 2013'ün ilk yarısında bu rakamın 38 milyon dolar değerinde aşıldığını gösterdi.

'TAHMİN EDİLEBİLİR VE KAÇINILMAZ'

Putin'e muhalif bir çizgi izleyen ve 2003 yılında vergi kaçırmak ve yolsuzluk davalarından mahkûm edilen Khodorkovsky, avukatları aracılığıyla gönderdiği bir e-mailde şöyle yazdı: 'Rusya'da siyasî muhaliflere bu gibi suçlamalarla hüküm giydirilmesi çok doğaldır.'

PUTIN'E BASKI

Yedi bin üçyüz'den fazla insan Navalny'nin cezalandırılmasını protesto etmek için yapılacak eylemlere katılmak için imza verdi. 60 yaşındaki Rus Devlet Başkanı Putin, geçen sene altı yıllık bir başkanlık dönemini garantiledikten sonra kendisine karşı yapılan eleştirilere karşı tutumunu sertleştirdi. Bazı protestocular mahkûm edilirken, dış ülkelerce finanse edilen sivil toplum örgütleri, çeşitli cezalar ve kendilerini dış ajanlar olarak nitelemedikleri sürece kapatma kararı verileceğine dair tehditlerle baş etmek zorunda kaldı.