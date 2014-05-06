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Dünya
Deutsche Welle

Putin'in Almanya'yı kızdıran planı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı ile gerilimi daha da artıracak bir adım atma hazırlığında.

06 Mayıs 2014 17:22

9 Mayıs Rusya'da Nazi Almanyası'nın yenilgisinin yıldönümü olarak tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Moskova'nın Hitler Almanyası'na karşı Sovyet birliklerinin elde ettiği zaferin 69'uncu yıldönümü kutlamalarını Kırım'a da taşıma planları, Almanya'nın tepkisini çekti.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) yönetiminden Michael Grosse-Brömer, Kırım'da düzenlenecek askeri törenlere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Grosse-Brömer, "Moskova kışkırtıcı güç oyunları yapmaktan vazgeçmeli. Rusya gerginliği yatıştırmada yardımcı olmalı" uyarısında bulundu.

CDU'lu politikacı Michael Grosse-Brömer, "Ukrayna'daki durum göz önüne alındığında Putin'in Kırım'da askeri tören düzenlemesi yanlış bir adım olacaktır" ifadesini kullandı.

Grosse-Brömer, Ukrayna'daki gelişmelerin Alman Federal Meclisi'nde yarın görüşüleceğini söyledi.

Kırım, tartışmalı bir referandumla Ukrayna'dan bağımsızlığını ilan etmiş, nihai aşamada da mart ayında Rusya Federasyonu'na dahil edilmişti.

Petersburg'daki kutlama Berlin'i gerdi

Bu arada CDU bünyesinde eski Başbakan Gerhard Schröder'in Petersburg'da kutladığı doğum günü nedeniyle başlayan tartışma devam ediyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in Schröder ile kucaklaşma görüntüleri Almanya'da tepkiye neden olmuştu.

Petersburg'daki kutlamaya Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Meclis Grubu Dış Politika Sözcüsü Philipp Mißfelder'in de katıldığının ortaya çıkması, partili arkadaşlarını kızdırmıştı.

CDU yöneticisi Michael Grosse-Brömer, Mißfelder'in tutumunu "düşüncesizce" sözüyle niteledi. Olayın CDU Federal Meclis Grubu'nda bugün tartışılacağı belirtildi.

CDU Federal Meclis Grup Başkanı Volker Kauder, dün yaptığı açıklamada Mißfelder'in görevde kalmaya devam etmesinden yana görüş bildirmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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