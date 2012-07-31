Putin'i kızdıran punkçu müzik grubuna destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, yeniden göreve geldiği Mart ayındaki seçimler öncesinde protesto ettiği için tutuklanan kadın rock grubu, Rusya’nın ardından dünyanın ünlü sanatçılarını da ayağa kaldırdı. Sting, Red Hot Chili Peppers ve Franz Ferdinand, Puss Riot grubu üyelerinin serbest bırakılmasını istedi.

Nadezhda Tolokonnikova, Maria Alekhina ve Yekaterina Samutsevich adlı üç genç kadının oluşturduğu Pussy Riot grubu, Pazartesi günü mahkemeye çıkarılmıştı. Grup üyeleri, Şubat ayında mini etek ve maskeyle çıktıkları bir oyunda, “Bakire Meryem, Putin’i başımızdan defet!” diyerek şarkı söylemiş ve gösterilerinin ardından tutuklanmıştı. Tolokonnikova, 20 Temmuz’da başlayan mahkemenin ilk duruşmasında, “Rus Ortodoks Patriki’nin Putin iktidarına verdiği destekten duydukları memnuniyetsizliği ifade etmek istediklerini” söyledi.

Rusya’nın dört bir yanında sanatçı ve aydınlardan büyük destek gören grup üyelerine, en son olarak ünlü İngiliz şarkıcı Sting ve ünlü müzik grupları Red Hot Chili Peppers ile Franz Ferdinand’da destek verdi.

Rusya’da turnede bulunan Sting, “Pussy Riot üyelerinin hücre duvarlarına bakarak zaman kaybetmelerini istemiyorum” diyerek, Rus yetkililere üç genç kadının serbst bırakılması çağrısında bulundu. Konu hakkındaki bir diğer açıklamasını Uluslararası Af Örgütü’nün sayfası üzerinden yapan Sting, “Pussy Riot üyelerinin yedi yıla kadar hapis cezası alabileceğini düşünmek akıl alır gibi değil... Rus yetkililerin bu abartılmış davayı düşüreceğinden ve bu sanatçı kadınlara ailelerine ve çocuklarına dönme izni vereceklerinden eminim” dedi.

Red Hot Chili Peppers ve Franz Ferdinand, Sting’le beraber Pussy Riot’a destek verdi. Red Hot Chili Peppers solisti Anthony Kiedis, Pazar günü Moskova’da verdikleri konserde üzerine Pussy Riot yazan bir tişört giyerken, Franz Ferdinand, üç kadına destek veren bir şarkı söyledi.

'Serbest bırakmak yetmez'

Pussy Riot, holiganlıkyapmak ve dini nefret yaymak suçlamalarıya yedi yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya iken, Moskova’daki bir mahkeme, müzik grubunun gözaltı süresini geçtiğimiz hafta Ocak 2013’e kadar uzattı.

Rusya’da bir kesim, Pussy Riot’ın dini değerleri hedef aldığı gerekçesiyle cezalandırılması gerektiğine inanırken, sanatçı ve aydınlar davanın fazlasıyla abartıldığını savunuyor.

Rusya’nın en eski insan hakları örgütü Moskova-Helsinki Grubu’nun başkanı Lyudmila Alekseyeva, Pussy Riot üyelerinin sadece serbest bırakılmasının yeterli olmayacağını, aynı zamanda kendilerinden özür dilenmesi gerektiğini söyledi. Alekseyeva, grup üyelerinin tutuklu olarak geçirdiği günler için de kefalet almaları gerektiğini savundu.

Çok sayıda Rus aydın ve sanatçı, geçtiğimiz ay Pussy Riot’ın kelafetle serbest bırakılması için imza toplamıştı. Mahkemenin başladığı Pazartesi günü, St. Petersburg’lu sanatçı Pyotr Pavlensky, Kazansky şehrinde ağzını kapatarak protesto yürüyüşü yaptı. Pavlensky, taşıdığı dövizde, Pussy Riot’ın tutuklanmasına neden olan gösterinin Yeni Ahit’e değil, 1973 yılına ait “Jesus Christ Superstar” müzikaline yönelik olduğunu savundu. (ntvmsnbc)

Grubu oluşturan üç kadın müzisyen Şubat ayında Moskova'nın en büyük katedralinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aleyhinde bir protesto şarkısı söyledikten sonra gözaltına alınmışlardı.

