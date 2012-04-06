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Dünya

Putin'den zombiye çeviren silah üretimine onay

Rusya’da 3. kez devlet başkanlığı koltuğuna oturacak olan Putin, düşmanların merkezi sinir sistemine saldırarak onları zombiye çevirebilecek silahın üretimine onay verdi

06 Nisan 2012 09:22

Yakında tekrar Rusya Devlet Başkanlığı koltuğuna oturacak Vladimir Putin, elektromanyetik silahların üretimine onay verdi. Özellikleri tam bilinmese de ABD ve Rusya’nın 1950’li yıllardan beri geliştirmeye çalıştığı bu tür silahlar, ‘düşmanın’ sinir sistemine ciddi zarar vererek onları ‘yürüyen ölüler’ haline çevirebiliyor...

 

Hürriyet'in haberine göre, Rusya’da üçüncü kez devlet başkanlığı koltuğuna oturacak olan Vladimir Putin, düşmanların merkezi sinir sistemine saldırarak onları zombiye çevirebilecek silahın üretimine onay verdi. Moskova’daki kaynaklara göre, Rusya’da yeniden Devlet Başkanlığı koltuğuna oturacak olan Başbakan Putin, mikrodalga fırınlardaki elektromanyetik radyasyonu kullanan bu çok özel silahı, “politik ve stratejik amaçlara ulaşmak için tamamen yeni bir araç” olarak niteledi. Putin’in çok büyük önem verdiği süper silahların tanıtımı ise, geçen hafta, Rusya Savunma Bakanı Anatoly Serdyukov tarafından “sessiz sedasız” yapıldı.

 

‘İntihar’ bile ettirebilir

 

Elektromanyetik silah araştırmaları 1950’lerden beri Rusya ve ABD’de gizlice yürütülüyor. Yeni Rus silahı hakkında ayrıntılar henüz bilinmiyor. Ancak daha önceki araştırmalara göre, bu tür düşük frekanslı dalgalar veya huzmeler yayan silahlar beyin hücrelerini etkiliyor.

 

Etkisi altına aldığı kişilerin psikolojik durumlarını değiştirebiliyor, hatta komutlar ve önerileri doğrudan kişinin düşünsel işlemlerine iletmeyi mümkün kılabiliyor. Yüksek orandaki dalgalar ise iç organlara hasar veriyor, davranışları kontrol ediyor ve kurbanı intihara yöneltebiliyor. Bu tür silahlar, ülke içindeki muhaliflere karşı da kullanılabiliyor, kalabalık bir gösteride sadece bir kişi bile hedef alınabiliyor.


 

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