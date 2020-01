Putin'den yılbaşı mesajı: Vakit hataları affetme, küslükleri geride bırakma zamanıdır

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya vatandaşlarına sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diledi. Putin, hataları affetme ve küslükleri geride bırakma mesajı da verdi.

Putin'in yılbaşı mesajı şöyle:

"Sevgili dostlarım,

Önümüzde yeni bir yıl var, 2018’in eşiğindeyiz. Her yıl aynı bayramı yaşasak da her seferinde bugün hepimiz için yeni, iyi ve beklenen bir gün; bu dakikalarda dilediğimiz her şeyin gerçek olacağına inanıyoruz.

Yılbaşı, bizim için her şeyden önce bir aile bayramı. Bugünü çocukluğumuzdaki gibi hediyeler, sürprizler, bambaşka bir sıcaklık ve önemli değişikliklere yönelik beklentilerle kutluyoruz. Bu beklentilerimiz, eğer anne babamızı unutmaz, onları korur, onlarla geçirdiğimiz vaktin her dakikasına değer verir; çocuklarımızı, onların hevesleri ve hayallerini daha iyi anlar, bizim varlığımıza, kalbimizi açmamıza ihtiyacı olan yakınlarımıza destek verirsek tüm bu beklentilerimiz gerçek olur.

Yardımsever ve duyarlı olmak, iyilik yapmak hayatın gerçek, insani bir biçimde doldurulmasını sağlıyor. Bir aile sofrası, eğlenceli bir dost çevresi arasında veya bir kutlama meydanında… Nerede olursak olalım hepimizi yeni yıl ruhu bir araya getiriyor, çağdaş teknoloji de bizden yüzlerce, binlerce kilometre uzaklıktaki sevdiklerimizle duygularımızı paylaşma olanağı veriyor.

Her yıl olduğu gibi şimdi çalışan, askeri veya mesleki görevini yerine getiren, hastanelerde nöbet tutan, uçak veya tren kullanan herkesin yeni yılını en özel şekilde kutluyorum. Bu harika yılbaşı gecesinde hep birlikteyiz. Rusya’ya karşı duyduğumuz bağlılık, dostluk ve özveri kayda değer adımlar atmamızı ve önemli başarılar edinmemizi sağlıyor.

Herkesi kendilerine ve ülkemize, emek ve emeğin getirdiklerine duydukları inançtan dolayı gönülden kutlarım. Güven ve karşılıklı anlayış her zaman bizimle olsun.

Sevgili dostlarım!

2018’in gelmesine dakikalar kaldı. Vakit birbirimize sevgi dolu sözler söyleme, hataları affetme, küslükleri geride bırakma, sarılma, sevgimizi, aşkımızı ilan etme, birbirimizi sevgi ile ısıtma vaktidir. Yeni yılda herkesin, her ailenin hayatında en iyi deşiklikler olsun. Herkes sağlıklı olsun, çocuklar doğsun, bizleri şenlendirsin…

Hepinize başarılar ve mutluluk diliyorum. Barış ve refah büyük, en sevdiğimiz ve biricik Rusya’mızın olsun!

Mutlu yıllar! Bayramınız, yeni yılınız, 2018 kutlu olsun!"