Putin'den Avrupa'dan göç eden Yahudiler'e davet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'dan göç etmek zorunda kalan Yahudilere, Rus topraklarının her zaman açık olduğunu söyleyerek Rusya'ya gelmeleri için davet etti.

Sputnik'in haberine göre Putin, Avrupa Yahudi Kongresi'nden bir heyet ile Avrupa'daki terör olayları ve Suriye ekseninde uluslararası terörü konuşmak için bir araya geldi. Avrupa Yahudi Kongresi Başkanı Vyaçeslav Kantor, terör saldırılarından korkan Yahudilerin Avrupa'dan kaçtığını söyledi. "Yahudilerin durumunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kötü seviyede olduğunu" vurgulayan Kantor'un sözleri üzerine Rus Devlet Başkanı Putin, Avrupa'dan kaçan Yahudiler'i Rusya'ya davet ederek "Avrupa ülkelerinde kendilerini güvende hissetmeyen Yahudiler, Rusya'ya gelsinler. Sovyetler Birliği döneminde gitmişlerdi, şimdi geri dönsünler" dedi.

Avrupa'daki Yahudilerin yaşadığı sorunlardan haberdar olduğunu belirten Putin, insanların artık milliyetlerini gizlemeye çalıştığını ve etnik kimliklerini saklamak zorunda kaldıklarını da söyledi. Görüşmede ayrıca Avrupa Yahudi Kongresi Başkanı Kantor'un, Rusya'nın Suriye'deki operasyonlarını da desteklediklerini kaydetti.

Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşayan Yahudiler geçtiğimiz yıllarda İsrail'e göç etmişti. Fransa 7.900 kişi ile en çok göç veren Avrupa ülkesi olmuştu.