Putin'den üstsüz fotoğraf açıklaması: Tanrı'ya şükür 'çıplak' değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avusturya merkezli OPF televizyonuna yaptığı açıklamada basında sıksık yer alan üstsüz fotoğrafları ile ilgili konuştu. Putin yanlış bir şey görmediğini, tatildeyken çalıların arkasında saklanmaya gerek duymadığını söyledi. Putin, "Fotoğrafların 'yarı çıplak' olduğunu söylediniz, Tanrı'ya şükür 'çıplak' değil" diye konuştu.

Kremlin’in yayınladığı ve Putin’in geçmişteki Sibirya tatillerindeki üstsüz halde balık tuttuğu, at bindiği fotoğraflar, internette konuşulmuştu. Avusturya'da yayın yapan ONF televizyonu da Putin’e röportajında, Viyana’ya bugün yapacağı ziyaret öncesinde verdiği röportajda bu fotoğraflarla ilgili soru sordu.

Gazetecinin 'yarı çıplak' olarak nitelendirdiği bu fotoğrafların arkasındaki 'gerçek hikayeyi' sorması üzerine Putin , fotoğrafların arkasında derin bir anlam olmadığını, sadece saklayacak bir şeye ihtiyaç duymadığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre; Putin "Fotoğrafların 'yarı çıplak' olduğunu söylediniz, Tanrı'ya şükür 'çıplak' değil. Tatildeyken çalıların arkasına saklanma ihtiyacı duymuyorum. Bunda yanlış olan bir şey yok" dedi.