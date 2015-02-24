Putin'den Ukrayna'yla savaş konusunda açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna ile Rusya arasında savaş çıkar mı" sorusuna net cevap verdi:

"Ben bu kıyamet senaryolarının mümkün olduğunu düşünmüyorum."

Putin, Minsk anlaşmasının uygulanması durumunda Ukrayna'nın doğusundaki durumun normale döneceğinden emin olduğunu söyledi. Rus devlet televizyonuna konuşan Putin, Ukrayna'nın doğusundaki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna ilişkilerine dair soruları yanıtladı.



Putin, "Daha önce söylediğim gibi, eğer Minsk anlaşması uygulanırsa, durumun zamanla normale döneceğinden eminim. Minsk anlaşmasının uygulanması konusunda Avrupa'nın, en az Rusya kadar istekli olduğunu düşünüyorum. Avrupa'nın çevresinde silahlı çatışma kimseye yarar getirmez" ifadelerini kullandı.

'Kırım'ın Ukrayna'ya geçmesi imkansız'

Rusya, Fransa, Ukrayna ve Almanya liderleri tarafından imzalanan Minsk anlaşmasının BM Güvenlik Konseyi tarafından desteklenerek uluslararası bir nitelik kazandığını belirten Putin, şu aşamada yeni bir Minsk zirvesi ya da ilave önlem alınmasına gerek olmadığını belirtti.



Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile diyaloğun korunmasına rağmen Kiev yönetiminin yaptığı bazı açıklamalara anlam veremediğini belirterek, "Örneğin, Ukraynalı yetkililerin, bir yıl önce yaşanan trajik meydan olaylarında bizim yönetimimizin yer aldığı yönünde açıklamaları var. Bu tamamen saçma ve gerçeklerden uzak" şeklinde konuştu.



Poroşenko'nun, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan ederek Rusya'ya bağlanan Kırım'ın yeniden Ukrayna topraklarına katılacağı yönündeki açıklamasına ilişkin ise Putin, bunun imkansız olduğunu kaydetti.



Putin, "Rusya ve Ukrayna arasında savaş çıkar mı" sorusuna, "Ben bu kıyamet senaryosunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. İşlerin bu noktaya gelmeyeceğini umut ediyorum" cevabını verdi.