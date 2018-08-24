Putin'den Türkiye'yle 'derin ekonomik işbirliği' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ile ülkesi arasındaki ilişkilerin hem derinleştiğini hem de zenginleştiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve MİT Müsteşaı Hakan Fidan'ı kabul eden Putin, Türk-Rus ilişkilerinin kapsamlı bir özellik kazandığını belirterek, Moskova ve Ankara'nın Suriye krizini çözmek için derin ekonomik işbirliği yapabileceğini söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Kremlin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in de katıldığı görüşmenin basına açık bölümünde açıklamalarda bulunan Putin, "Türkiye ile ilişkilerimiz giderek daha derin ve kapsamlı bir özellik kazanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la düzenli olarak buluşuyoruz" dedi.

Rus lider, iki ülke arasında ekonomik alandaki işbirliğinin giderek daha da derinleştiğine, bölgesel sorunlarla ilişkili hususların çözümü ve Suriye krizi gibi yüksek öneme sahip sorunların çözümü konularındaki işbirliğine de dikkat çekti.

Putin, Rusya, Türkiye, İran ve ABD de dahil diğer ülkelerin çabalarının Suriye krizinin çözümünde ciddi bir ilerleme kaydedilmesini sağladığını ifade etti.

Çavuşoğlu: Erdoğan sizi bekliyor; balıkçı restoranına girme konusunda anlaşmanız var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Putin'e ileten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da "Erdoğan sizi Türkiye'ye bekliyor. Balıkçı restoranına girme konusunda anlaşmanız var" diye konuştu. Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Rusya ve Türkiye arasında ilişki, bazılarını kıskandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak üçlü zirve konusunda arkadaşlarımızın hazırlıkları sürüyor. İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel konulardaki iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bölgesel barış için de bu çok önemlidir."

Türk ve Rus yetkililer açıklamaların ardından basına kapalı toplantıya geçti.