Putin'den Türk pilotlara kol saati

T24- Haftalardır yangınlarla boğuşan Rusya'da Başbakan Vladimir Putin, yangın söndürme çalışmalarına katılan, aralarında Türkler'in de bulunduğu yabancı pilotlara teşekkür ederek kol saati hediye etti.



Ramenskoye'deki Rusya Acil Durumlar Bakanlığı üssünde düzenlenen törende Putin, pilotlara hitaben bir konuşma yaptı.

Rusya Başbakanı Rus pilotların yanısıra aralarında Türk, Fransız ve İtalyan pilotların bulunduğu yardım ekibine de teşekkür etti. Putin teşekkürle yetinmedi, pilotlara tek tek saat hediye etti.



ZARAR NETLEŞMEYE BAŞLADI



Son 130 yılın en sıcak günlerinin yaşandığı ülkede 40 derecelere varan bunaltıcı havanın neden olduğu yangınlarda zarar da netleşmeye başladı.

Rusya'daki yangınlara neden olan son 130 yılın en sıcak hava dalgası sadece ormanları tahrip etmedi, yetkililer başkent Moskova'da birçok kişinin ölümünden sıcakları sorumlu tutuyor.

Şehri zaman zaman kaplayan duman da, solunum problemlerinin artmasına neden oluyor.

Yangınlarda onlarca köy ile 2 bin ev kül oldu, onlarca kişi de yaşamını yitirdi.

Ekili alanların 3'te birinin yangın nedeniyle zarar görmesinin ardından Rusya, yıl sonuna kadar tahıl ihracatını yasaklama kararı da almıştı.

Meteorolojiden gelen haber ise Rusları sevindirdi. Yetkililer haftasonundan itibaren sıcaklıkların düşeceğini açıkladı.