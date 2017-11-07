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Dünya

Putin'den Trump'a Teksas için taziye mesajı

"Rus halkı, saldırıda yakınlarını ve akrabalarını kaybedenlerin acısını paylaşıyor"

07 Kasım 2017 02:46

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Teksas'taki yaşanan saldırı dolayısıyla  hayatını kaybeden 26 kişi için ABD Başkanı Donald Trump'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, 26 kişinin öldüğü saldırı nedeniyle Putin'in Trump'a taziye mesajı gönderdiği belirtildi. Saldırıyı şiddetle kınayan Putin'in mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Teksas eyaletinde gerçekleşen trajik saldırı nedeniyle taziyelerimi sunuyorum. İnsanların bir ayinde öldürülmesinden daha zalim bir suç akla gelmiyor. Rus halkı, saldırıda yakınlarını ve akrabalarını kaybedenlerin acısını paylaşıyor"

Teksas eyaletinin Sutherland Springs bölgesinde, silahlı bir kişinin dün bir kiliseye girerek etrafa ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, en az 20 kişi yaralanmıştı.

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