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Putin'den talimat; suikasta uğrayan Rus büyükelçiye devlet madalyası verilecek

"Rusya olarak bu saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek zorundayız"

20 Aralık 2016 10:29

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyükelçisi Andrey Karlov'un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek, büyükelçinin devlet madalyası ile ödüllendirilmesi için Rusya Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini söyledi. 

Putin, Rusya'nın Ankara  Büyükelçisi Andrey Karlov’a yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir  provokasyondur" dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova'da konuşan Putin, Karlov'un silahlı saldırı  sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus büyükelçiye yapılan saldırıya verilecek cevabın, terörizme karşı savaşı güçlendirmekten geçtiğini vurgulayan Putin, "Söz konusu saldırı, Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de ilerlettiği iyi ilişkilere ve çözüm sürecine yönelik bir  provokasyondur. Türkiye ile bu cinayetin arkasında kimlerin olduğunu araştıracağız. Bu konuda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde anlaşmaya vardık. Rusya olarak bu saldırının arkasında kimin olduğunu öğrenmek zorundayız" dedi.

Devlet madalyası verilecek

Putin, Karlov'un görev başındayken hayatını kaybettiğini belirterek,  büyükelçinin devlet madalyası ile ödüllendirilmesi için Rusya Dışişleri  Bakanlığına talimat verdiğini söyledi.

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