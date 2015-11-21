Putin’den Suriye operasyonu yorumu: Yetmez ama evet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’ye düzenlenen operasyonla ilgili görevin başarılı bir şekilde yerine getirildiğini ve daha yapılması gereken birçok iş olduğunu söyledi.

Sputnik’in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileriyle Suriye operasyonu konusunda toplantı gerçekleştiren Putin, “Görevler iyi bir şekilde yerine getiriliyor. Ama bu, Suriye’yi teröristlerden temizlemek ve Rusya’yı olası terör saldırılarından korumak için şimdilik yeterli değil” dedi.

“Önümüzde yığınca iş var” diyen Rus lider, Suriye operasyonunda devreye alınacak gelecek aşamaların da yine aynı kalite ve profesyonellik içerisinde hayata geçirilmesini ve hedeflenen sonuçları getirmesini umut ettiğini belirtti.

Toplantıya Rus lider Putin’in yanı sıra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve diğer savunma yetkilileri katıldı.

Tüm hedefler imha edildi

Operasyon hakkında Putin’e bilgi veren Şoygu, Rusya’nın Hazar Filosu’na bağlı savaş gemilerinin dün Rakka, İdlib ve Halep’teki IŞİD hedeflerini 18 adet kruz füzesiyle vurduğunu açıkladı. Şoygu, tüm hedeflerin imha edildiğini bildirdi.

Rusya, 7 Ekim günü de Suriye’deki IŞİD hedeflerini Hazar Denizi’ndeki savaş gemileriyle vurmuştu. Füzeler, 1500 kilometre mesafe kat etmişti.