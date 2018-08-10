Putin'den spor yapanlar için vergi indirimi teklifi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, spor ve sağlık hizmetlerine para harcayan vatandaşlar için vergi indirimine gidilmesini teklif etti.

Sputnik'in haberine göre, aralarında FIFA 2018 Dünya Kupası Organizasyon Komitesi yetkililerinin de olduğu spor ve kültür yetkilileriyle bir araya gelen Putin, toplantının ardından fiziksel ve eğlence amaçlı hizmetleri kapsayan alanlarda vergi indirimini değerlendirme talimatı verdi.

Rus lider, nihai karar için için 10 Eylül’e kadar süre tanıdı.

Rusya Spor Bakanlığı’na göre Rusların yüzde 36’sı düzenli olarak spor yapıyor.