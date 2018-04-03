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Putin'den S-400 açıklaması

"S-400 anlaşmasını hayata geçirmek önceliğimiz"

03 Nisan 2018 22:29

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasını hayata geçirmenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Putin, "Türkiye'ye S-400 sistemlerinin sevk edilmesini öngören anlaşmanın hayata geçirilmesi, askeri-teknik alandaki önceliğimiz. Hükümetlerarası komisyon toplantısında Türkiye'ye modern Rus askeri ürünlerinin sevkiyatının detaylı şekilde ele alınacağı düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.

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