Putin'den S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7. Türk-Rus Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Türkiye ile imzalanan S-400 füze savunma sistemleri anlaşmasını hayata geçirmenin öncelikleri olduğunu söyledi.

Putin, "Türkiye'ye S-400 sistemlerinin sevk edilmesini öngören anlaşmanın hayata geçirilmesi, askeri-teknik alandaki önceliğimiz. Hükümetlerarası komisyon toplantısında Türkiye'ye modern Rus askeri ürünlerinin sevkiyatının detaylı şekilde ele alınacağı düşüncesindeyiz" ifadelerini kullandı.

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