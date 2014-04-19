Putin'den 'NATO' sorusuna yanıt: Biz herkesi boğarız korkmayın!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesiyle Batılı devletler arasındaki ilişkilerin normalleşmesini engelleyecek herhangi bir gerekçe görmediğini belirterek, “Biliyorsunuz, ilişkilerin düzelmesi Moskova’ya bağlı değil ya da sadece bize bağlı değil. Bu bizim ortaklarımıza bağlı. Ben ilişkilerin normalleşmesinin ve normal işbirliğinin önünde herhangi bir engel görmüyorum” dedi.

Rus televizyonunda yayınlanan “Cumartesi haberleri” adlı analiz programında soruları cevaplayan Putin, Rusya açısından NATO “boğucu bir etkisi” olup olmadığına ilişkin soruya “Biz herkesi boğarız, korkmayın” sözleriyle cevap verdi.

Doğalgaz borcu sorunu

Rusya’ya olan gaz borcunu ödemesi için Kiev yönetimine bir ay süre verildiğini açıklayan Putin, “Bir ay daha sabredeceğiz, eğer Ukrayna doğalgaz borcunu ödemezse sözleşmeye uygun olarak doğalgaz için ön ödemeye geçilecek” diye konuştu.

Putin, ön ödeme sisteminin 25 Mayıs’ta Ukrayna’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olmadığını savundu.

Rusya ile Batılı ülkeler arasındaki ilişkilerinin Ukrayna’daki kriz ve Kırım’ın tek taraflı Rusya’ya katılmasıyla bozulduğu hatırlatılarak ilişkilerin nasıl, ne zaman düzeleceği sorusuna Putin şöyle yanıt verdi: “İlişkilerin normalleşmesini engelleyecek herhangi bir gerekçe görmüyorum. Biliyorsunuz, ilişkilerin düzelmesi Moskova’ya bağlı değil ya da sadece bize bağlı değil. Bu bizim ortaklarımıza bağlı. Ben ilişkilerin normalleşmesinin ve normal işbirliğinin önünde herhangi bir engel görmüyorum” dedi.

'Biz herkesi boğarız korkmayın'

NATO’nun doğuya doğru genişlemesini asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Putin, “Biz de buna karşı bir kısım adımlar atmak zorundayız. Bu doğru, bunu kimse yalanlayamaz” ifadelerini kullandı. Rusya açısından NATO “boğucu bir etkisi” olup olmadığına ilişkin soruya “Biz herkesi boğarız, korkmayın” sözleriyle cevap veren Putin, 1 Ekim 2014’te göreve başlayacak yeni NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ilgili düşüncelerini de açıkladı: “Bizim çok sıcak ilişkilerimiz var. Buna kişisel ilişkiler de dahil. Kendisi çok ciddi ve sorumlu bir insan. Bu yeni kapasite ile ilişkilerimizin nasıl gelişeceğini göreceğiz.”