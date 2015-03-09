Putin'den Kırım itirafı: Operasyon emrini ben verdim

Rusya, Ukrayna'ya karşı bölgede bir ayaklanmayı körüklediği iddialarını reddetmişti.

Rusya'da yayınlanacak bir belgeselde ise Putin'in Şubat ayında bir gece boyunca gerçekleştirilen bir toplantıda 'Kırım'ın Rusya'ya dönmesi' üzerine çalışma emri verdiğini söylediği görülüyor.

Henüz ne zaman yayınlanacağı açıklanmayan belgeselin tanıtım videosu Pazar günü devlet televizyonunda yayınlandı.

Yayınlanan tanıtım videosunda Putin'in Kırım'la ilgili 22 Şubat'tan 23 Şubat'a kadar gerçekleştirilen, Rusya özel kuvvetlerinin liderlerinin ve savunma bakanının da katıldığı toplantıyı aktardığı görülüyor.

'Yanukoviç'in kurtarılması görevini verdim'

Putin görüntülerde, "Özel kuvvetlerimizin liderlerini ve Kremlin'deki savunma bakanını davet ettim ve onlara tasfiye edilmiş olacak Ukrayna devlet başkanının (Viktor Yanukoviç) hayatını kurtarma görevini verdim" diyor.

Putin şöyle devam ediyor: "Toplantıyı sabah yedi sıralarında bitirdik. Giderken çalışma arkadaşlarıma, 'Kırım'ı Rusya'ya geri getirmek için çalışmaya başlamaya mecbur kaldık" dedim.

Dört gün sonra, 27 Şubat'ta, silahlı kişiler Kırım'daki yerel parlamento ve yerel yönetim binalarını ele geçirdi ve Rusya bayraklarını çekti.

Bu kişiler Rusya ordusuna dair herhangi bir işaret taşımadılar.

Kırım'ın geleceğiyle ilgili olarak uluslararası toplum tarafından önemli oranda kabul görmeyen oylama ise 16 Mart'ta yapıldı.

İki gün sonra Putin, Kırım'ın Rusya'ya ilhakını kabul etti.

Kırım'ın ilhakıyla ilgili operasyon o dönemde gizli tutuldu ve Rusya, her ne kadar Putin daha sonra Kırım'ındaki savunma güçlerinin arkasında durmak üzere bölgeye birlikler sevkettiğini kabul etse de, olaya dahil olduğunu kabul etmedi.

Putin videoda ayrıca Yanukoviç'in kurtarılması için Rusya'nın havadan, denizden ve karadan hazırlık yaptığını da söyledi.

Kırım 18 Mart'ta Rusya'ya bağlandı.

Andrei Kondrashov tarafından hazırlanan belgesel Devlet kanalı Rossiya-1'de yayınlanacak.